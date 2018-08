Informacje

Nowe wyświetlacze w centrum Lech Marcinczak, tvnwarszawa.pl



Na "patelni" przed stacją metra Centrum uruchomiono ekrany wyświetlające informacje o odjazdach tramwajów. Dzięki nim pasażerom korzystającym z przejścia podziemnego pod rondem Dmowskiego, wygodniej planować dalszą podróż.

Popularna "patelnia", czyli plac przed stacją metra Centrum, zyskał nowe ekrany informujące o odjazdach tramwajów.

Tablice wiszą dokładnie nad wejściem do przejścia podziemnego pod rondem. "Monitory pokazują czas do odjazdu tramwajów przy stacji metro Centrum w kierunku Pragi, Ochoty, Żoliborza i Mokotowa. 9-wierszowe ekrany LED wyświetlają te same informacje, które pojawiają się na tablicach na przystankach tramwajowych" - informuje Zarząd Transportu Miejskiego.

- Są cztery tablice, które są zasilane danymi przez Tramwaje Warszawskie. Każda z nich pokazuje, za ile odjedzie tramwaj z jednego z czterech przystanków przy Rotundzie – mówił portalowi TransportPubliczny.pl Maciej Dutkiewicz, rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich. - Koszt jednej tablicy to wydatek 40-50 tysięcy złotych – dodał.

Będą kolejne

Montaż tablic to część projektu zgłoszonego przez mieszkańców do budżetu partycypacyjnego na 2017 rok. Projekt przeszedł pomyślnie głosowanie, uzyskując 527 głosów. Został zrealizowany przez Tramwaje Warszawskie i Zarząd Transportu Miejskiego.

Zarząd ujawnił, że planuje montaż kolejnych wyświetlaczy, tym razem w metrze. W lipcu podpisano umowę na koncepcję wyposażenia stacji I linii w tablice informujące o najbliższych odjazdach autobusów i tramwajów. Wyłoniony w przetargu wykonawca ma zbadać oczekiwania mieszkańców oraz możliwości techniczne zamontowania wyświetlaczy. "Zaproponuje optymalną dla pasażerów lokalizację ekranów i ich liczbę" – podaje ZTM.

Obejmie także SKM i KM

Zarząd zakłada, że pokazywany będzie rzeczywisty czas do odjazdu każdej z linii, a nie czas rozkładowy. Dla stacji Dworzec Gdański i stacji Centrum mają być także wyświetlane godziny odjazdów pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich. Koncepcja związana jest ze zgłoszonymi projektami z warszawskiego budżetu partycypacyjnego, które dotyczyły stacji Słodowiec i Ratusz Arsenał.

Nowe wyświetlacze w centrum fot. Lech Marcinczak, tvnwarszawa.pl

