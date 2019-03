Wyspa na morzu chaosu. Uczelnia stworzy wyjątkową przestrzeń

Informacje

1/2 Projekt "Wyspy" fot. Uniwersytet Warszawski 2/2 Nowa przestrzeń na kampusie fot. Uniwersytet Warszawski





Uniwersytet Warszawski ogłosił przetarg na realizację Wyspy, czyli przestrzeni pełniącej rolę centrum życia studenckiego w kampusie nauk ścisłych i przyrodniczych na Ochocie.

Kampus w okolicach Żwirki i Wigury to dziś przestrzeń wyjątkowo różnorodna, stylistycznie wręcz chaotyczna. PRL-owskie akademiki, stary budynek Wydziału Geologii, nijaka Biologia zbudowana już w III RP, ale też nowoczesne, efektowne Centrum Nowych Technologii czy Wydział Nauk Biologiczno-Chemicznych. Do tego hala sportowa, hangar klubu Proxima, w środku betonowe drogi i parkingi. Wszystko jakby "z innej parafii". Do 2022 roku ma tam powstać jeszcze jeden dla budynek dla kierunków humanistycznych: psychologii, psychofizjologii i kognitywistyki.

Zielona Wyspa między budynkami

Władze uczelni postanowiły zintegrować nieco tę przestrzeń i stworzyć miejsce wypoczynku. Wyspa, w miejscu starych baraków będzie przestrzenią w formie ogrodu z licznymi gatunkami roślin ozdobnych, elementami naturalnymi (skały, minerały, drewno) oraz fontanną.

Pomysłodawcami tej koncepcji są Aleksandra Gołdys z Biura Innowacji w Przestrzeni Akademickiej oraz Konrad Zawadzki, wicedyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW.

Koordynator projektu Michał Litwiniec z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW wyjaśnił, że projekt powstał na podstawie obserwacji i analizy przestrzeni kampusu.

- Wykazały one między innymi deficyt przyjaznego miejsca, które sieciowałoby lokalną społeczność i jednocześnie stanowiło charakterystyczny punkt kampusu– mówił. I dodał, że o Wyspie myślano w kontekście szerszego przedsięwzięcia, zakładającego utworzenie przestrzeni pełniącej rolę centrum życia studenckiego.

Plan "Wyspy" fot. Uniwersytet Warszawski

Trzy główne założenia

Uniwersytet Warszawski przyjął trzy główne założenia, dotyczące Wyspy. Pierwszym z nich jest aktywny udział studentów w realizacji projektu, drugim - niskie koszty i szybki czas realizacji, a trzecim - zamiar utworzenia na kampusie symbolicznej przestrzeni stanowiącej kontrastowy element całości.

Nazwa Wyspa odnosi się zarówno do filozoficznego tła projektu, jak i do kształtu planowanego obiektu. Okrągły obrys nawiązuje do geografii małych wysp.

Czas do końca marca

Wykonawca będzie musiał między innymi rozebrać ogrodzenie, zamontować drewniane i betonowe platformy oraz donice terenowe, a także wykonać roboty malarskie i te związane z zaaranżowaniem żwirowych ścieżek i instalacją oświetlenia. Termin składania ofert mija 29 marca.

Oddanie przestrzeni do użytku zaplanowane jest na maj tego roku. Prace wykończeniowe, czyli nasadzenie roślinności i ostateczna instalacja elementów artystycznych potrwają najprawdopodobniej do września.

