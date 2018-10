Wyrok więzienia dla znanego kupca roszczeń Marka M.

Informacje

Marek M. z wyrokiem fot. archiwum TVN24

Znany kupiec roszczeń Marek M. został skazany przez sąd za kierowanie osobami, które zniszczyły fragment budynku przy ulicy Czarneckiego. Wymierzona kara to 1,5 roku więzienia.

Sprawa miała swój początek kilka lat temu – pod koniec lutego 2011 roku Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz w Warszawie skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Hubertowi M. oraz Markowi M. Ten drugi to znany kupiec roszczeń, a pierwszy jest uważany za osobę blisko z nim związaną. Sąd wydał wyrok 26 października.

Grzywna i więzienie

Informacje Marek M. zostaje w areszcie. Sąd nie uwzględnił zażalenia Sąd we Wrocławiu nie uwzględnił zażalenia na tymczasowe aresztowanie Marka M. Kupiec roszczeń, znany z przejmowania kamienic w ramach reprywatyzacji,... WIĘCEJ »

"Hubert M. oraz Marek M. zostali uznani za winnych tego, że w dniu 19 października 2009 r. działając wspólnie i w porozumieniu dokonali uszkodzenia tarasu na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego położonego w Warszawie przy ul. Czarnieckiego, poprzez zniszczenie na w/w tarasie izolacji termicznej, czym wyrządzili szkodę w mieniu pokrzywdzonego w kwocie ponad 9 tys. zł – informuje Łukasz Łapczyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Hubert M. ma do za płacenia 15 tysięcy złotych grzywny. Z kolei Marek M. ma zapłacić 20 tysięcy złotych.

"Ponadto Marek. M. został uznany za winnego tego, że w dniu 27 października 2009 r. zlecił nieustalonym osobom i kierował działaniami nieustalonych osób, polegającymi na uszkodzeniu tarasu na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego położonego w Warszawie przy ul. Czarnieckiego, które to osoby używając ciężkich narządzi zniszczyły izolację termiczną tarasu oraz uszkodziły również strop oraz ścianę w/w budynku przy w/w tarasie, czym wyrządzili szkodę w mieniu pokrzywdzonego w wysokości ponad 4300 zł" – podaje Łapczyński.

Za to przestępstwo sąd wymierzył oskarżonemu Markowi M. karę 1,5 roku więzienia oraz zakazał wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości przez okres 5 lat.

"Marek M. został natomiast uniewinniony od drugiego zarzucanego mu czynu polegającego na kierowaniu gróźb karalnych w dniu 20 października 2009 r. wobec pokrzywdzonych w budynku przy ul. Czarnieckiego" – zaznacza Łapczyński.

Prokuratura nie wyklucza odwołania w tej sprawie.

Wyroki nie są prawomocne.

Marek M. aresztowany

Marek M. został zatrzymany pod koniec sierpnia przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w związku z nieprawidłowościami przy reprywatyzacji nieruchomości przy ulicy Dynasy 4, Opoczyńskiej 4B oraz Folwark Służewiec 2. Mężczyzna jest między innymi podejrzany o przywłaszczenie praw majątkowych o łącznej wartości nie mniejszej niż 11,5 mln zł. Marek M. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, złożył wyjaśnienia, współpracował z prokuraturą.

Marek M. to najbardziej znany kupiec roszczeń do nieruchomości warszawskich, objętych tzw. dekretem Bieruta. Jego nazwisko pojawia się przy ponad 80 nieruchomościach związanych z reprywatyzacją. To on spisał 51 roszczeń, schował je w jednej teczce zatytułowanej "Moje grunty warszawskie" i zaniósł do warszawskiego ratusza.

Organizacje, które bronią lokatorów, nazywają go "kamienicznikiem". M. swoją działalność zawsze nazywał "przywracaniem prawa".

CZYTAJ WIĘCEJ O HISTORII MARKA M.



Historia Marka M. Historia Marka M. TVN24

Historia Marka M. Marek M. i jego 51 roszczeń Marek M. i jego 51 roszczeń TVN24

Marek M. i jego 51 roszczeń Izabella Korneluk poszła na wojnę z Markiem M. Izabella Korneluk poszła na wojnę z Markiem M. TVN24

Izabella Korneluk poszła na wojnę z Markiem M. Historia Marka M. TVN24

ran/mś