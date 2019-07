Wyprzedzał, zobaczył, że jedzie wprost na inne auto

Informacje

Do zdarzenia doszło w Górze Kalwarii Mateusz, Kontakt 24

Wyprzedzał na linii ciągłej, przed skrętem. A kiedy zobaczył, że naprzeciwko jedzie auto, zjechał na przeciwległy pas ruchu. Wideo otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Do zdarzenia doszło w Górze Kalwarii. Autor nagrania – Mateusz – zapewnia, że niebezpieczny manewr zarejestrował w sobotę, tuż przed godziną 15.

"Pseudokierowca"

- Wracałem z ryb i jechałem na zakupy. Właśnie miałem skręcać w lewo, w drogę prowadzącą do supermarketu, kiedy przede mną pojawił się "pseudo-kierowca", który wyprzedzał inne auto i jechał ze mną na czołowe – relacjonuje mężczyzna.

Na nagraniu widzimy bordowego busa, który zaczął wyprzedzać na linii ciągłej, w miejscu, gdzie rozpoczyna się pas do skrętu w lewo. To skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej. Żeby więc wyprzedzić samochód, kierowca busa wjeżdża na pas do skrętu, który po chwili się kończy, a samochód jedzie wprost na auto autora nagrania.

- Żeby uniknąć zderzenia kierowca busa musiał zjechać na pas w przeciwległym kierunku – relacjonuje mężczyzna, który zdążył tylko zahamować i zatrąbić.

- Na szczęście nikogo tam nie było, bo jakimś cudem nie doszło do wypadku, bo mógł kogoś zabić, mógł zabić mnie – opisał.

Nagranie wysłał policji

Mężczyzna zapewnił, że zgłosił sprawę na policję.

- Przesłałem nagranie mailem do Komendy Stołecznej Policji. Jeżdżę tamtędy dość często, nigdy wcześniej nie spotkałem się z takim zachowaniem - powiedział.

