Policjanci zatrzymali 27-letnią Sylwię G., która wypłacała z konta swojej koleżanki pieniądze. W ten sposób ukradła 15 tysięcy złotych - przekazał Karol Gruda z mokotowskiej komendy policji.

Zatrzymana przez policjantów w środę Sylwia G. dostawała od swojej koleżanki jej kartę do bankomatu. 27-latka dzięki temu mogła robić zakupy przyjaciółce. Jak podają funkcjonariusze, wykorzystała jednak jej zaufanie i 37 razy wypłaciła gotówkę, której jej nie oddała.

Kobieta, która pożyczała swoją kartę "pewnego dnia chciała wypłacić swoje pieniądze celem kupienia samochodu i odkryła, że na koncie, zamiast spodziewanych 20 000 zł, ma dziesięć razy mniej. Kiedy prześledziła historię operacji okazało się, że transakcji jest kilkadziesiąt, a jej straty sięgają 15 tysięcy złotych" - przekazał st. sierż. Karol Gruda.

Policjanci ustalili, że pieniądze wypłaciła właśnie Sylwia G. Zatrzymana kobieta po przewiezieniu na komendę przyznała się do postawionych zarzutów. Jak poinformowała policja, oskarżona powiedziała, że do kradzieży zmusiła ją trudna sytuacja materialna.

- Tłumaczyła, że na prośbę członka swojej rodziny wzięła kilka kredytów, które - jak się później okazało - musi spłacać sama. Gdy sytuacja ta zaczęła ją przerastać, stwierdziła że wspomoże się pieniędzmi, które jej koleżanka oszczędza na swoim koncie - przekazali policjanci. Od 2017 roku podczas robienia zakupów dokonała 37 kilkusetzłotowych wypłat.

Kobieta chce odbyć karę

W rozmowie z funkcjonariuszami powiedziała, że nie miała zamiaru okradać koleżanki, ale skoro nadarzyła się okazja, to postanowiła z niej skorzystać.

27-latka oświadczyła, że chce się dobrowolnie poddać karze wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne przez 8 miesięcy. Będzie musiała również pokryć szkody, spłacić dług wobec koleżanki - poinformował Karol Gruda.

"Każdy podejrzany, któremu zostaną postawione zarzuty, może ubiegać się o zastosowanie wobec niego artykułu 335 (Kodeksu postępowania karnego - red.), który właśnie daje prawo do dobrowolnego poddania się karze. Jest to uzgadnianie z prokuratorem. Jeśli prokurator wyrazi zgodę, to podejrzany pisze wniosek o jego zastosowanie" - dodał policjant.

