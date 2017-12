Wypas nad Wisłą. Na wyspie zamieszkały owce

Informacje

Na nadwiślańskiej wyspie przy moście Gdańskim zamieszkało stado owiec. Mają tam zadanie specjalne.

Zwierzęta pojawiły się w okolicach mostu Gdańskiego. Co tam robią? - Ciężko pracują kosząc trawę. Dzięki nim ptaki żyjące na wyspie będą miały niską roślinność - dokładnie taką, jaką lubią - odpowiada nam Iwona Zwolińska z Zarządu Zieleni.

Zwolińska jest odpowiedzialna za projekt Life+, w ramach którego prowadzone są działania polegające "na ochronie siedlisk kluczowych gatunków ptaków Dolin Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej".



- Kiedyś ptaki lęgły się w okolicach centrum, ale były to czasy, kiedy nad Wisłą kwitło rolnictwo, a tereny nie były zarośnięte. Teraz nie mają w tym miejscu odpowiednich warunków - tłumaczy przedstawicielka ratusza.



I dodaje, że Zarząd Zieleni postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i stworzyć odpowiednie warunki dla ptactwa. Nad Wisłą stanęła budka, w której mieszkają owce. Zwierzęta przyjechały spod Warszawy, od hodowcy.

- Wstępnie owce na Golędzinowie zostaną do marca, ale to zależy od warunków pogodowych i stanu wody. Pamiętajmy, że dla Warszawy to projekt innowacyjny - kończy Zwolińska.



