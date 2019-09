Informacje

Wypadek przy rondzie ONZ Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl

Do zderzenia doszło przed godziną 16 tuż przy rondzie ONZ, na jezdni alei Jana Pawła II prowadzącej w kierunku Mokotowa.

"Ranna kobieta"

- Zderzył się samochód osobowy z osobą na hulajnodze – powiedziała Ewa Szymańska z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji.



Jak doprecyzował reporter tvnwarszawa.pl, samochód to taksówka, a jednoślad to elektryczna hulajnoga z wypożyczalni. Na miejsce przyjechały dwie karetki pogotowia. – Młoda kobieta jadąca hulajnogą została ranna. Przewieziono ją do szpitala - wyjaśnia Tomasz Zieliński, reporter tvnwarszawa.pl



Policja bada okoliczności zdarzenia.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 18-latka na elektrycznej hulajnodze wjechała na czerwonym świetle - dodała Ewa Szymańska.

I potwierdziła, że kobieta trafiła do szpitala.

Zablokowane są dwa pasy, nie tworzą się korki.

Wypadek przy rondzie ONZ fot. Rafał

1/4 Zderzenie przy rondzie ONZ fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 2/4 Zderzenie przy rondzie ONZ fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 3/4 Zderzenie przy rondzie ONZ fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 4/4 Zderzenie przy rondzie ONZ fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl







