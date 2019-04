Wypadek na Ursynowie, rowerzystka w szpitalu

Informacje

Wypadek na Ursynowie Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Kierowca osobowego volkswagena potrącił we wtorek rano rowerzystkę. Kobieta została odwieziona do szpitala. Do wypadku doszło na Ursynowie.

Jak informuje Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl, do zdarzenia doszło na ulicy Nowoursynowskiej na jezdni w kierunku Ciszewskiego. - Na skrzyżowaniu z sygnalizacją, przejściem dla pieszych i droga rowerową - precyzuje nasz reporter.

Potrącona rowerzystka została odwieziona do szpitala.

Jak dodaje, rower został poważnie zniszczony. W wyniku zderzenia oderwało się od niego koło.

Uszkodzony jest też volkswagen - ma rozbitą przednią szybę.

Rafał Retmaniak z Komendy Stołecznej Policji, potwierdza, że do wypadku doszło o godzinie 9. - Oboje kierujący byli trzeźwi – podaje. I mówi, że na miejscu prowadzone są działania policji.

1/4 Wypadek na Ursynowie fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 2/4 Wypadek na Ursynowie fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 3/4 Wypadek na Ursynowie fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 4/4 Wypadek na Ursynowie fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl







ab/pm