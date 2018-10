Wyniki z podwarszawskich miast. Rekordzista wybrany siódmy raz

Informacje

Znamy wyniki wyborów w sąsiednich miastach fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

W Pruszkowie, Piasecznie, Otwocku, Ząbkach, Milanówku i Łomiankach kandydaci na prezydentów i burmistrzów zawalczą w drugiej turze. Z kolei dotychczasowi włodarze Mińska Mazowieckiego, Legionowa, Grodziska Mazowieckiego, Marek, Wołomina i Nowego Dworu Mazowieckiego zyskali reelekcję.

Sprawdziliśmy, jak w wyborach samorządowych głosowali mieszkańcy największych miast powiatów sąsiadujących z Warszawą. Oprócz głosów oddanych na prezydentów i burmistrzów, pod uwagę wzięliśmy też podział mandatów w miejskich radach. W pięciu miastach: Piasecznie, Markach, Wołominie, Nowym Dworze Mazowieckim i Grodzisku Mazowieckim ugrupowania, które zdobyły najwięcej głosów, będą miały samodzielną większość.

PRUSZKÓW

W Pruszkowie w drugiej turze zmierzą się obecny prezydent Jan Starzyński z Samorządowego Porozumienia Pruszkowa (39.41 proc.) i Paweł Makuch z komitetu wyborczego Wspólnie Pruszków rozwijamy (26.07 proc). Starzyński jest prezydentem Pruszkowa od 1998 roku. Jeśli uda mu się pokonać rywala, będzie to jego szósta kadencja.

Samorządowe Porozumienie Pruszkowa zdobyło najwięcej głosów w wyborach do rady miasta (32,38 proc.). Jednak w przeciwieństwie do poprzedniej kadencji nie wystarczy to, by zyskać samodzielną większość. Tym razem radni tego ugrupowania otrzymają dziewięć z 23 mandatów.

Drugą siłą w radzie będzie Prawo i Sprawiedliwość z sześcioma mandatami (24,70 proc.). Po czterech radnych wprowadzą Koalicja Obywatelska (24,28 proc.), która przegrała z PiS zaledwie 0.42 proc. głosów i komitet wyborczy Wspólnie Pruszków Rozwijamy (14,86 proc.). W radzie Pruszkowa zasiądzie 23 radnych.

PIASECZNO

O fotel burmistrza Piaseczna zawalczą w drugiej turze Daniel Putkiewicz (48.8 proc.) z Koalicji Obywatelskiej i Wojciech Ołdakowski (23.14 proc) z Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej przed dwie kadencje burmistrzem był tu Zdzisław Lis z Platformy Obywatelskiej.

Koalicja Obywatelska będzie mogła samodzielnie rządzić w radzie miasta. Jej radni zdobyli aż 15 z 23 mandatów, uzyskując 48,20 proc. głosów. W opozycji znajdą się Prawo i Sprawiedliwość z pięcioma mandatami (21,48 proc.) i troje radnych ze stowarzyszenia "Nasz Sport i Kultura".

OTWOCK

W drugiej turze wyborów na prezydenta Otwocka walczyć będą Jarosław Margielski z Prawa i Sprawiedliwości (42.13 proc.) i Ireneusz Paśniczek startujący z własnego komitetu wyborczego (17.06 proc.). Dotychczasowy prezydent Zbigniew Szepaniak po trzech kadencjach nie ubiegał się o reelekcję. Tym razem wystartował z list Polskiego Stronnictwa Ludowego do rady powiatu otwockiego i zdobył mandat radnego.

W wyborach do rady miasta aż dziesięć mandatów przypadło kandydatom Prawa i Sprawiedliwości (35.89 proc.). Nie oznacza to jednak większości, bowiem rada Otwocka ma 21 radnych. Cztery mandaty zdobyła Koalicja Obywatelska z wynikiem 17.17 proc. Po trzech radnych wprowadzą lokalne ugrupowania: komitet Przemysława Bogusza Przyjazny Otwock (12,7 proc) i Samorządowa Inicjatywa Mieszkańców (11,6 proc.). Jeden mandat otrzymał kandydat z komitetu wyborców Ireneusza Paśniczka.

MIŃSK MAZOWIECKI

Na trzecią kadencję burmistrza Mińska Mazowieckiego wybrany został Marcin Jakubowski. W tych wyborach startował z list Koalicji Obywatelskiej, w poprzednich kadencjach z Platformy Obywatelskiej.

Z kolei w wyborach do rady miasta żadne z ugrupowań nie zdobyło samodzielnej większości. Tym razem najwięcej mandatów przypadło Koalicji Obywatelskiej – osiem (38.44 proc.), Prawu i Sprawiedliwości siedem (30.93 proc.), a bezpartyjnemu komitetowi Mińskie Forum sześć. W poprzednich wyborach najwięcej głosów mieszkańcy Mińska Mazowieckiego oddali na PiS, który wprowadził wówczas dziewięciu radnych.

MARKI

W Markach na drugą kadencję został wybrany Jacek Orych startujący z własnego komitetu wyborczego. Obecny burmistrz zdobył aż 70.82 proc. głosów.

Natomiast radni startujący z komitetu obecnego burmistrza zdobyli większość w radzie miasta. Przypadło im 13 mandatów. Prawo i Sprawiedliwość oraz Mazowiecka Wspólnota Samorządowa wprowadzą do rady Marek po czterech radnych.

ZĄBKI

W Ząbkach o fotel burmistrza w drugiej turze będą starały się Małgorzata Zyśk z Prawa i Sprawiedliwości (46.10 proc.) i Edyta Kalata z Koalicji Obywatelskiej (27.04 proc.). Dotychczasowy burmistrz Robert Perkowski z PiS, po trzech kadencjach wystartował w wyborach do rady powiatu. Udało mu się zdobyć mandat.

Najwięcej mandatów w radzie miasta zdobyli radni Prawa i Sprawiedliwości. Z wynikiem 43 proc. głosów otrzymali dziewięć mandatów. Po sześciu radnych będą miały koalicja Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej oraz komitet Wybieram Ząbki.

WOŁOMIN

Elżbieta Radwan startująca z własnego komitetu wyborczego po raz drugi została wybrana burmistrzem Wołomina. Pokonała rywali zdobywając w pierwszej turze 53.84 proc. głosów.

Podobnie jak w Markach, kandydaci na radnych startujący z listy obecnej burmistrz będą samodzielnie rządzić w radzie miasta. Z wynikiem 39,34 proc. dostali 12 mandatów. W opozycji będą radni Prawa i Sprawiedliwości z siedmioma mandatami. Po jednej osobie do rady Wołomina wprowadzą komitet Sylwestra Jagodzińskiego (9.03 proc.) i Koalicja dla Wołomina (10.91 proc.).

LEGIONOWO

Po raz kolejny prezydentem Legionowa będzie Roman Smogorzewski (Porozumienie Samorządowe). Wygrał on w pierwszej turze, zdobywając 56.77 proc. głosów. Pokonał trzech innych kandydatów. Wyborcy oddali na niego 14 339 głosów. W kampanii nie zaszkodziły mu seksistowskie wypowiedzi, kierowane między innymi do swoich współpracowników.

W radzie miasta mandaty podzieliły między siebie cztery ugrupowania. Najwięcej głosów otrzymało Porozumienie Samorządowe (popierające Romana Smogorzewskiego) – 27,2 procent i siedem mandatów. Na drugim miejscu było Prawo i Sprawiedliwość – 25,06 procent i również siedem mandatów. Trzecie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska – 22,62 procent, które także dało siedem mandatów. 11,88 procent otrzymał komitet Nasze Miasto, Nasze Sprawy (dwa mandaty).

NOWY DWÓR MAZOWIECKI

Na piątą kadencję w Nowym Dworze Mazowieckim został wybrany Jacek Kowalski startujący z komitetu "Wiarygodność, niezależność, dialog". W pierwszej turze zagłosowało na niego 51.12 proc. wyborców.

Skupieni wokół burmistrza radni zdobyli samodzielną większość w radzie miasta. Przypadło im 12 z 21 mandatów. W radzie Nowego Dworu Mazowieckiego znajdą się wyłącznie lokalne ugrupowania. Sześć mandatów uzyskali kandydaci ze stowarzyszenia Zjednoczeni (28,27 proc.). Troje radnych wprowadzi stowarzyszenie Nowodworscy.pl (18,61 proc.).

ŁOMIANKI

O wybór na burmistrza Łomianek w drugiej turze wyborów będą starać się Tomasz Dąbrowski (49,26 proc.) i Małgorzata Żebrowska-Piotrak (39,67 proc). Oboje startowali w z własnych komitetów wyborczych. Dąbrowski pełnił urząd burmistrza Łomianek od dwóch kadencji.

W wyborach do rady miasta żadnemu z ugrupowań nie udało się zdobyć większości. Będzie ona zdominowana przez lokalnych działaczy. Najwięcej głosów wyborcy oddali na kandydatów z komitetu Mieszkańców Łomianek. Dostali oni 38.11 proc. głosów i dziewięć mandatów. Drugą siłą będzie sześciu radnych z komitetu Tomasza Dąbrowskiego (33.69 proc.). Cztery mandaty przypadły komitetowi „Wolne Łomianki” (15.56 proc.). Dwoje radnych do 21-osobowej rady wprowadzi też Prawo i Sprawiedliwość (12.63 proc.).

MILANÓWEK

O fotel burmistrza Milanówka po raz drugi będzie walczyć Wiesława Kwiatkowska startująca z własnego komitetu (27.69 proc.). W drugiej turze zmierzy się z Piotrem Remiszewskim (37.5 proc.), który również utworzył własny komitet wyborczy.

Przypomnijmy, że w kampanii wyborczej burmistrz Kwiatkowska wyrażała głośny sprzeciw wobec budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Z kolei jej kontrkandydat Marcin Tylczyński z Prawa i Sprawiedliwości próbował przekonać mieszkańców, co do zalet tej inwestycji. W pierwszej turze zajął on trzecie miejsce, zdobywając 16 proc. głosów.

O radę miasta w Milanówku walczyło aż 12 komitetów. W 15-osobowej radzie zasiądą przedstawiciele siedmiu z nich. Najwięcej głosów i siedem mandatów zdobyli kandydaci skupieni wokół Piotra Remiszewskiego (26.97 proc.). Drugie miejsce i dwa mandaty zdobył komitet Projekt Milanówek (14.79 proc.). Dwoje radnych wprowadzi też komitet "Razem dla Milanówka" (5.36 proc.). Po jednym mandacie otrzymają komitet Milanowianie (6.62 proc.), komitet Nie Dla Lotniska (5.90 proc.), komitet Wiesławy Kwiatkowskiej (13.69 proc.) i komitet Kamila Bialika (1.69 proc.).

GRODZISK MAZOWIECKI

Po raz siódmy burmistrzem Grodziska Mazowieckiego został Grzegorz Benedykciński (KWW Ziemia Grodziska). W pierwszej turze pokonał kandydata Prawa i Sprawiedliwości Łukasza Lewandowskiego zdobywając 84.78 proc. głosów.

Radę miasta zdominują też kandydaci z komitetu Ziemia Grodziska, którzy zdobyli aż 17 z21 mandatów (63.56 proc.). Trzy mandaty przypadły Prawu i Sprawiedliwości (17.17 proc.). Jednego radnego wprowadzi Koalicja Obywatelska (7.87 proc.).

