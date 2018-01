Wynajęli pomieszczenia do rehabilitacji. Interweniuje Rzecznik Praw Pacjenta

Informacje

Po naszej publikacji Rzecznik Praw Pacjenta przyjrzy się praktykom w szpitalu dziecięcym na Ochocie. Dyrekcja tej placówki wynajęła kilkadziesiąt sal wykorzystywanych do tej pory do rehabilitacji pacjentów, co oburzyło fizjoterapeutów.



Sprawa dotyczy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego na Ochocie (przy Żwirki i Wigury).

"Zbiorowe prawa pacjentów"

Rehabilitacja tylko przy łóżkach

"Rzecznik Praw Pacjenta w dniu 10.01.2018 roku postanowił o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów" – poinformowało nas biuro RPP.Rzecznik ma sprawdzić, czy działania nie naruszają praw pacjentów do świadczeń zdrowotnych, jakie wynikają z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Mowa o artykule 6 ust. 1 (Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej), a także artykule 8, który mówi w skrócie o tym, że pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością.

Interwencja rzecznika to pokłosie naszego artykułu z 9 stycznia. Dyrekcja oddanego przed dwoma laty nowoczesnego szpitala dziecięcego postanowiła wynająć kilkadziesiąt sal wykorzystywanych do tej pory do rehabilitacji pacjentów.



Wraz z początkiem stycznia ci pracownicy musieli się wynieść z dotychczas zajmowanego działu. Jeśli chodzi zaś o pacjentów, ci będą rehabilitowani głównie przy łóżkach (a nie w oddzielnych i przeznaczonych do tego salach). Takie ćwiczenia, jak mówią lekarze, są bardzo ograniczone. Dyrektor placówki zapewnił, że poziom rehabilitacji w placówce nie pogorszy się.



