Informacje

Ostrzeżenie służb w sprawie fajerwerków fot. archiwum TVN

Nieumiejętne korzystanie z materiałów pirotechnicznych może doprowadzić do pożarów, poparzeń, a nawet śmierci. Ważne jest również, by materiały pirotechniczne kupować z zaufanych źródeł.

- Apeluję o ostrożność i zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas zabawy sylwestrowej. Korzystając z materiałów pirotechnicznych warto zapoznać się z zasadami, które pomogą uniknąć niebezpiecznych sytuacji – zwrócił się do mieszkańców Mazowsza Zdzisław Sipiera, wojewoda mazowiecki.

Nie w butelce

Wojewoda apeluje również, by zachować szczególną ostrożność przy odpalaniu materiałów pirotechnicznych i upewnić się, czy strzelanie w wybranym miejscu i czasie jest dozwolone. Petardy i fajerwerki można odpalać jedynie na otwartej przestrzeni, z dala od innych osób i materiałów łatwopalnych. Nie wolno rzucać nimi z okien, tarasów oraz w tłumie. W ten sposób można uniknąć obrażeń i uszkodzeń.

Rakiety należy odpalać z rur wbitych w podłoże, a nie z butelek. Nie można odpalać fajerwerków po wypiciu alkoholu lub użyciu środków odurzających. W razie wypadku należy dzwonić pod numer alarmowy 112.

O rozsądek i zachowanie bezpieczeństwa w korzystaniu z materiałów pirotechnicznych w sylwestra apelowała już przed świętami mazowiecka straż pożarna oraz stołeczna policja. Komendant stołeczny policji nadinsp. Paweł Dobrodziej podkreślał, że "pirotechnika nie wybacza błędów", a te, które wynikają ze złego obchodzenia się pirotechniką, mogą skutkować na całe życie.

"Nieodpowiednie używanie może doprowadzić do pożarów, poparzeń, zranień, a nawet wypadków śmiertelnych. Oparzenia, skaleczenia rąk i głowy, urazy oczu, uszkodzenia słuchu - to najczęstsze obrażenia spowodowane złym i nieodpowiedzialnym używaniem fajerwerków" - poinformowały policja i straż pożarna we wspólnym komunikacie.

"Wymaga się inteligencji"

Służby zaznaczyły, że nigdy nie należy odpalać fajerwerków i petard z okien, tarasów i w tłumie, a jedynie na otwartej przestrzeni, z dala od innych osób i materiałów łatwopalnych.

"Dokładnie czytaj instrukcję obsługi i przestrzegaj zaleceń producenta. Na opakowaniu fajerwerków lub petard powinny znajdować się: zgodność produktu (Polska Norma nr PN-C-86061), nazwa produktu i klasa bezpieczeństwa, nazwa i adres producenta, aktualna data przydatności" - zaapelowały służby. Jak dodały, nigdy nie należy pochylać się nad ładunkiem i odpalać fajerwerków z dłoni.

- Przede wszystkim wymaga się inteligencji od tych, którzy używają fajerwerków. Co roku nawołuje się, żeby kupować w pewnych źródłach, z atestami, żeby zajmowały się tym osoby dorosłe i trzeźwe - podkreśliła z kolei rzeczniczka warszawskiego pogotowia Elżbieta Weinzieher. Jak mówiła, najczęstsze urazy w wyniku nieumiejętnego korzystania z fajerwerków to urazy dłoni i rąk, zdarzają się także urazy twarzy.

W poradniku UOKiK przygotowanym wspólnie z policją, strażą pożarną i Inspekcją Handlową przypomniano, że fajerwerki kupować mogą tylko osoby pełnoletnie. Sprzedaż osobom poniżej 18 roku życia podlega karze nawet do dwóch lat więzienia.

Fajerwerki powinno kupować się wyłącznie od zaufanych sprzedawców, a przed użyciem należy upewnić się, czy produkt nie jest uszkodzony. Jeżeli mamy informacje o wyrobach niespełniających wymagań, powinniśmy skontaktować z najbliższym Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej. Takie produkty można też zgłosić Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przypadki sprzedaży wyrobów pirotechnicznych nieletnim, a także przypadki niewłaściwego użytkowania czy naruszania przepisów dotyczących sprzedaży należy zgłosić policji.

TAK WYGLĄDAJĄ PRZYGOTOWANIA DO MIEJSKIEGO SYLWESTRA NA PLACU BANKOWYM:



PAP/ran