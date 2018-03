Wyłudzane w Polsce, sprzedawane we Francji. Tylko luksusowe

Informacje

1/6 Wypożyczone auta były sprzedawane we Francji fot. CBŚP 2/6 Wypożyczone auta były sprzedawane we Francji fot. CBŚP 3/6 Wypożyczone auta były sprzedawane we Francji fot. CBŚP 4/6 Wypożyczone auta były sprzedawane we Francji fot. CBŚP 5/6 Wypożyczone auta były sprzedawane we Francji fot. CBŚP 6/6 Wypożyczone auta były sprzedawane we Francji fot. CBŚP













Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało dwie osoby podejrzane o działalność w grupie przestępczej, zajmującej się wypożyczaniem luksusowych samochodów i ich nielegalną sprzedażą we Francji. Aleksandra S. i Aleksander K. usłyszeli już zarzuty. Trwają poszukiwania pozostałych członków gangu.

Porsche Panamera, Mercedes SLS300, BMW X4, Mercedes GLC, Audi Q7, Porsche 718 Cayman, Jaguar X... Na ich celowniku były najlepsze i najdroższe auta. Jak opisują śledczy, sposób działania podejrzanych był prosty: zawierali umowy z firmami wypożyczającymi luksusowe samochody. Potem auta były przeprowadzane do Francji.

Ścisły podział ról

- Tam przerabiano dokumenty. Usuwano z nich informację, że pojazd stanowi własność firmy leasingowej, a następnie sprzedawano auta prywatnym odbiorcom - wyjaśnia Iwona Jurkiewicz z CBŚP, które razem z warszawską Prokuraturę Okręgową prowadzi wielowątkowe dochodzenie w tej sprawie.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że od maja 2016 do sierpnia 2017 roku, członkowie grupy mieli zawrzeć kilkanaście takich umów na terenie całego kraju.

Ustalono, że zaangażowani w przestępczy proceder podzielili się między sobą jego poszczególnymi etapami. W Polsce działały osoby, które miały zawierać umowy z wypożyczalniami luksusowych aut. Kolejne dostarczały samochody do Francji. - Tam, kilka kolejnych osób zajmowało się legalizacją pojazdów i ich sprzedażą. Wszystko wskazuje na to, że we Francji zapadały decyzje, jaki pojazd należy wynająć, tak by zrealizować zamówienie kupującego - opisuje Jurkiewicz.

Odzyskali 15 aut

"W ten sposób przestępcy wyłudzili auta o wartości prawie 10 milionów złotych" - czytamy w komunikacie Prokuratury Okręgowej. Ich łupem padały BMW, mercedesy, audi, porsche czy jaguary. Dzięki staraniom CBŚP i prokuratury udało się odzyskać 15 samochodów, których wartość przekracza cztery miliony złotych. Odzyskane pojazdy wkrótce mają wrócić do kraju, trwają starania o odnalezienie pozostałych.

Zarzuty postawiono dwóm osobom: Aleksandrze S. oraz Aleksandrowi K. Na wniosek prokuratora zostali tymczasowo aresztowani. Śledczy są też na tropie dwóch kolejnych osób podejrzewanych o udział w grupie. W ich poszukiwania zaangażowana jest też francuska policja, bo podejrzani prawdopodobnie przebywają na terytorium Francji.

Na tvnwarszawa.pl informowaliśmy też o zatrzymaniu 32 osób podejrzanych o handel narkotykami i działanie w zorganizowanej grupie przestępczej:

kk/b