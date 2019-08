Informacje

"Wylądował z płonącym silnikiem". Akcja straży na Okęciu

Nad ranem samolot transportowy musiał awaryjnie lądować na Lotnisku Chopina w Warszawie. To z powodu pożaru silnika. Do akcji wkroczyła straż pożarna. Nagrania otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Na nagraniach nadesłanych na Kontakt 24 widać samolot stojący na płycie lotniska i palący się silnik. Po chwili przyjechali strażacy, który zaczęli gasić pożar.

"Zapalił się górny silnik. Akcja gaśnicza dobiega końca. Wyloty są opóźnione" - napisała po godzinie 6:33 Karolina. Według jej relacji, silnik płonął w samolocie transportowym.

"Około godziny 6:00 na Okęciu wylądował samolot z płonącym górnym silnikiem" - napisał chwilę później do nas również Dariusz.

Pani Anna akcję strażaków obserwowała z pokładu samolotu. - Mieliśmy już startować, ale ten drugi samolot awaryjnie wylądował. Po chwili pojawiło się dużo straży pożarnej - mówił Reporterka 24. Zespół prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej potwierdza akcję straży na warszawskim lotnisku.

Możliwe opóźnienia na lotnisku

Jak poinformowano, Lotniskowa Straż Pożarna bardzo szybko ugasiła pożar. Informację z wieży kontroli lotów otrzymała także stołeczna straż pożarna. 10 zastępów czekało w pogotowiu w rejonie koncentracji, znajdującym się przy bramie lotniskowej przy ulicy Żwirki i Wigury. Jak mówił na antenie TVN24 asp. szt. Łukasz Płaskociński z zespołu prasowego warszawskiej straży, Lotniskowa Straż Pożarna dysponuje specjalistycznym sprzętem do gaszenia tego typu pożarów.

- Ich sprzęt jest podobny (do naszego - red.), aczkolwiek troszkę inny niż nasze samochody. Są dużo większe, mają wysięgniki i lance do przebijania na przykład kadłubów, żeby gasić ten pożar. Mają samochody o większej wydajności niż te, których używamy do gaszenia różnych zdarzeń w mieście - tłumaczył.

Ze względu na działania służb, operacje lotnicze były wstrzymane przez blisko 30 minut, co mogło spowodować niewielkie opóźnienia zarówno startów jak i lądowań. "Obecnie wszystkie operacje na Lotnisku Chopina odbywają się już bez zakłóceń, jednak ze względu na dzisiejszą akcję przez cały dzień możliwe są opóźnienia" - poinformowało biuro prasowe lotniska.

