Wykonawca nowego Hutnika ma 469 dni na prace. Umowa podpisana

Budowę trzech boisk - w tym głównego z trawą naturalną i dwóch treningowych ze sztuczną nawierzchnią - oraz czterech kortów tenisowych zakłada plan modernizacji ośrodka sportowo-rekreacyjnego "Hutnik" na warszawskich Bielanach. Umowę na przebudowę ośrodka podpisano w piątek.

W uroczystości podpisania umowy wzięli udział między innymi wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska, szef Komisji Sportu, Rekreacji i Turystki Rady Warszawy, radny Dariusz Dziekanowski, zastępca burmistrza Bielan Włodzimierz Piątkowski, prezes Hutnika Warszawa Maciej Purchała, a także wykonawcy: prezes zarządu Gardenia Sport Tomasz Bernat i pełnomocnik InterHall Szymon Kurdziel.

Rewitalizacja ośrodka "Hutnik" - jak tłumaczył radny - obejmuje powstanie boiska głównego z naturalną trawą, z systemem podgrzewania płyty i nawadniania. Będzie ono wyposażone w profesjonalne oświetlenie i nagłośnienie. Przy obiekcie powstaną zadaszone trybuny, które pomieszczą 1300 osób.

Obok powstaną też dwa boiska treningowe ze sztuczną nawierzchnią i z systemem odwadniającym, oświetlenie oraz z przenośnymi trybunami. Korzystać z obiektów będzie można także zimą, dzięki zainstalowaniu powłok pneumatycznych (tzw. balonów). Powstaną także cztery korty do tenisa ziemnego.

Termin wykonania umowy to 469 dni. - 469 dni, panowie, na to macie i ani jednego dnia dłużej. Mile widziane wyprzedzenie harmonogramu - zwróciła się do wykonawców wiceprezydent Kaznowska. Wykonawcy z kolei zapewnili, że mają doświadczenie w budowie obiektów sportowych i obiecali, że pokażą się "z jak najlepszej strony".

Koszt inwestycji to ponad 41 milionów złotych. Jak podkreślają władze Warszawy, z ośrodka korzystać mają nie tylko sportowcy, lecz także mieszkańcy stolicy i Bielan. Radny Dziekanowski podkreślił, że cieszy go ta inwestycja, ponieważ w Warszawie - jak mówił - "brak takich obiektów sportowych".

Wiceburmistrz Bielan wskazał natomiast, że klub sportowy Hutnik Warszawa, o 60-letniej tradycji, to nie tylko obiekty przy Marymonckiej, ale część tożsamości dzielnicy. "To jest duch i duma Bielan" - powiedział. Podziękował przy tym prezydent Kaznowskiej, radnym miasta i dzielnicy oraz prezesowi klubu.

Nowoczesna baza treningowa

- Moim marzeniem jest utworzenie w Warszawie wzorcowego klubu szkolącego młodzież - powiedział wzruszony prezes Hutnika.

Prezydent Trzaskowski podpisanie umowy skomentował na Twitterze. "Już niebawem Warszawa i warszawiacy zyskają nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny" - napisał. "Nowa infrastruktura stworzy bazę treningową zarówno dla klubów sportowych, jak i stowarzyszeń, fundacji i mieszkańców" - dodał.

Zgodnie z założeniami rewitalizacji, przy Marymonckiej ma powstać całoroczna baza treningowa dla piłkarzy z możliwością organizowania meczów do III ligi.

1/4 Wizualizacja trybun fot. Urząd Miasta 2/4 Wizualizacja ośrodka fot. Urząd Miasta 3/4 Wizualizacja ośrodka fot. Urząd Miasta 4/4 Wizualizacja ośrodka fot. Urząd Miasta







PAP