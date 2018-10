Wykonawca metra odcięty od pieniędzy? "Nie mogę odpowiedzieć"

Informacje

Problemy firmy budującej metro fot. Archiwum TVN, twitter

O problemach radio poinformowało w piątek wieczorem. Podało, że włoskie Astaldi ma zablokowany dostęp do co najmniej 40 milionów złotych. "Stop" miał powiedzieć bank obsługujący firmę w Polsce i zablokować dostęp do konta, na które wpływają pieniądze od spółki Metro Warszawskie.





Co z budową?

W rozmowie z dziennikarzem radia rzecznik Astaldi Mateusz Witczyński Polska miał powiedzieć, że to nie blokada, a problemy techniczne banku. Firma zażądała również wyjaśnień od banku.

Sprawa zaniepokoiła organizacje Miasto Jest Nasze, która wystawia swoich kandydatów w wyborach samorządowych. Na Twitterze podnieśli problem z dostępem do pieniędzy.

"Z ostrożności procesowej nie mogę odpowiedzieć" – skomentował Witczyński.

Na kolejne pytanie, czy budowa metra stoi pod znakiem zapytania, odpowiedział, że nie. Dalej (w odpowiedzi na pytania dziennikarza "Gazety Stołecznej" zapewnił również, że firma nie zbankrutowała i dodał, że Astaldi nie jest liderem przy budowie kolejnych odcinków podziemnej kolejki w Warszawie.

- Na ten moment nie mam żadnych szczegółowych informacji w tej sprawie. Na pewno Metro Warszawskie nie dokonywało zajęcia pieniędzy na koncie – mówi z kolei tvnwarszawa.pl Renata Kaznowska, wiceprezydent stolicy.

We wtorek stołeczne władze wraz z wykonawcami prac zapewniły, że kontrakty dotyczące budowy kolejnych stacji drugiej linii metra nie są zagrożone, a inwestycje są realizowane zgodnie z planem.

Z kolei przedstawiciel firmy Astaldi Francesco Paolo Scaglione poinformował, że "nie jest prowadzona żadna procedura upadłościowa firmy i nie ma przesłanek, żeby mogło się to wydarzyć w przyszłości". Jak wyjaśnił, "firma miała problemy pod koniec zeszłego roku ze względu na zaległe od Wenezueli 400 mln euro".

Metro w budowie

Przypomnijmy, dotychczas Astaldi wspólnie z Gülermak wybudowała w Warszawie centralny odcinek drugiej linii metra. Obecnie jest również samodzielnym wykonawcą rozbudowy II linii metra na Pradze-Północ i Targówku. Na tym odcinku powstaną stacje Szwedzka, Targówek i Trocka.

Zawarta została także umowa na rozbudowę II linii metra na Bródnie. Tu Astaldi jest członkiem konsorcjum, którego liderem jest Gülermak. Prace przy realizacji tego kontraktu rozpoczęły się niezwłocznie po jego podpisaniu.

Z kolei miasto jest wciąż przed podpisaniem umów, po pierwsze - na rozbudowę metra na Bemowo (wraz ze stacją techniczno-postojową Mory), po drugie - na rozbudowę metra o stacje Ulrychów i Powstańców Śląskich. Odcinki te również ma budować konsorcjum firm Gülermak i Astaldi.

>>> O PROBLEMACH ASTALDI CZYTAJ TEŻ NA TVN24BIS.PL <<<

Zobacz nagrania z budowy metra na Pradze i Targówku, za które odpowiada Astaldi:

Budują torowisko w tunelu metra na Targówek Budują torowisko w tunelu metra na Targówek Budowa II linii metra

Budują torowisko w tunelu metra na Targówek Tarcza przebiła ścianę (nagranie przyspieszone) Tarcza przebiła ścianę (nagranie przyspieszone) Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Tarcza przebiła ścianę (nagranie przyspieszone) Rzecznik wykonawcy o pracach Rzecznik wykonawcy o pracach Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Rzecznik wykonawcy o pracach Prezydent stolicy o postępie prac Prezydent stolicy o postępie prac TVN24 , tvnwarszawa.pl

Prezydent stolicy o postępie prac Budują torowisko w tunelu metra na Targówek Budowa II linii metra



ran