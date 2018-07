Wyjdziesz z metra i zobaczysz, za ile masz tramwaj

Informacje

Nowe tablice zawisły już na "patelni" Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Popularna "patelnia", czyli plac przed stacją metra Centrum, zyskał nowe ekrany informujące o odjazdach tramwajów. Ma to ułatwić pasażerom zaplanowanie przesiadki. Zarząd Transportu Miejskiego nie wyklucza powieszenia takich ekranów także na stacjach metra.

Nad wejściem do przejścia podziemnego pod rondem Dmowskiego od strony "patelni" pojawiły się nowe ekrany informacji pasażerskiej. Są one podobne do tych, które już stoją na wielu przystankach tramwajowych w stolicy - pisze portal Transport Publiczny.

– Są cztery tablice, które są zasilane danymi przez Tramwaje Warszawskie. Każda z nich pokazuje, za ile odjedzie tramwaj z jednego z czterech przystanków przy Rotundzie – mówi portalowi Maciej Dutkiewicz, rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich.

Pomysł mieszkańców

Montaż takich tablic to część projektu zgłoszonego przez mieszkańców do budżetu partycypacyjnego na 2017 rok. Przeszedł on pomyślnie głosowanie uzyskując 527 głosów.

Projekt polega na montażu nad wejściami do stacji metra monitorów pokazujących czas do odjazdu najbliższych pociągów oraz tablic informacyjnych o czasie odjazdu tramwajów przy stacji metro Centrum.

Monitory i tablice będą powtarzały informacje wyświetlane przez monitory na peronach metra oraz tablice na przystankach tramwajowych, aby nie było potrzeby zmieniania technologii istniejących systemów ani formatów generowanych przez nich informacji. Monitory będą w tej samej technologii co te na peronach metra (LCD), a tablice o czasie do odjazdu tramwajów/autobusów w tej samej technologii jak te na przystankach (LED, 6-wierszowe). Z tego powodu jeden monitor/tablica będzie pokazywał czasy do odjazdu dla jednego kierunku.

Prowadzone kanały dla przewodów transmitujących sygnał zostaną zaprojektowane z rezerwą, umożliwiającą w przyszłości dołożenie kabli do sterowania monitorami/tablicami umieszczonymi w innych lokalizacjach (np. na innych przystankach, na dworcu PKP W-wa Śródmieście) – czytamy na stronie internetowej budżetu partycypacyjnego Warszawy.

- Koszt jednej tablicy to wydatek 40-50 tysięcy złotych. Zaplanowaliśmy, że tablice wystartują z początkiem sierpnia – zapowiada Maciej Dutkiewicz na łamach portalu Transport Publiczny.

ZTM zlecił właśnie opracowanie koncepcji wykonania takich tablic dla wszystkich stacji I linii metra – dowiadujemy się od ZTM.

Taki sam pomysł mieszkańców dla metra Politechnika

Taki sam pomysł zgłosili mieszkańcy do projektu budżetu partycypacyjnego na rok 2018. Chcieli, żeby takie tablice zawisły na antresolach stacji metra Politechnika.

Miałyby one wyświetlać informacje o czasie do odjazdu najbliższych autobusów z przystanków METRO POLITECHNIKA 01 i 02 (w al. Armii Ludowej) - antresola południowa - i tramwajów z przystanków METRO POLITECHNIKA 03 i 04 (w ul. Nowowiejskiej) - antresola północna.

Pomysł jednak nie został wybrany w głosowaniu. Uzyskał 271 głosów.

1/3 Nowe ekrany mają ruszyć z początkiem sierpnia fot. Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl 2/3 Nowe ekrany mają ruszyć z początkiem sierpnia fot. Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl 3/3 Nowe ekrany mają ruszyć z początkiem sierpnia fot. Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl





mn/mś