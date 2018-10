Wydali za nim dwa listy gończe, wpadł po czterech latach

Informacje

Mężczyzny szukano kilka lat fot. policja.waw.pl

Legionowscy kryminalni zatrzymali 33-latka poszukiwanego dwoma listami gończymi. Adam C. ukrywał się ponad cztery lata. Zatrzymany najbliższe piętnaście miesięcy spędzi w jednym z warszawskich zakładów karnych.

Adam C. kilka lat wcześniej naruszał prawo, sąd wymierzył mężczyźnie karę pięciu miesięcy pozbawienia wolności za znieważenie wieliszewskich policjantów w 2012 roku oraz dziesięciu miesięcy za kradzież, do której doszło rok później.



Mężczyzna nie respektował sądowych wyroków i nie zgłosił się do więzienia. Od czerwca 2014 roku był poszukiwany. Listy gończe wydał Sąd Rejonowy w Legionowie. Sprawą zajęli się legionowscy kryminalni.



Kilka dni temu kryminalni przy jednym z budynków wielorodzinnych w Warszawie prowadzili obserwację i tuż po godzinie 20. na klatce schodowej zatrzymali 33-letniego Adama C. "Mężczyzna był bardzo zaskoczony, bo nie spodziewał się zatrzymania, które przebiegło bardzo sprawnie"- informują policjanci.



Adam C. trafił do jednego z zakładów karnych w Warszawie, gdzie spędzi najbliższe 15 miesięcy.

