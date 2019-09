Informacje

- Wydano już ponad 72 tysięcy zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania we własność - poinformował w poniedziałek ratusz. Problemy w wydawaniu tych dokumentów miasto tłumaczy między innymi trzykrotną nowelizacją przepisów.

1 stycznia 2019 roku z mocy prawa nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Musi być ono odpłatne, ale samorządy mają możliwość wprowadzenia upustów.

"Wątpliwości interpretacyjne"

Jak podkreślił ratusz, Warszawa ma największą liczbę użytkowników wieczystych ze wszystkich miast w Polsce - ponad 450 tysięcy. Do 12 września zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania we własność trafiły do 72 264 tysięcy osób.

W poniedziałkowym komunikacie ratusz zapewnił, że miasto przystąpiło do wydawania zaświadczeń "najszybciej, jak to możliwe", jednak w wielu kwestiach pojawiły się "wątpliwości interpretacyjne". Chodzi między innymi o sytuacje, w których użytkownikiem lub współużytkownikiem nieruchomości jest cudzoziemiec.

Problematyczne okazały się również opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2019 w momencie, gdy dotychczasowy użytkownik wieczysty nie otrzymał zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie.

- Kolejne, już trzykrotne nowelizacje przepisów wiązały się miedzy innymi z koniecznością powtórnej weryfikacji nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym pod kątem sposobu ich zabudowy, co miało wpływ na proces wydawania zaświadczeń w stolicy. Uchwaliliśmy bardzo korzystne, 98 procent bonifikaty dla mieszkańców i chcemy by mogli z nich jak najszybciej skorzystać. Podejmujemy wszelkie niezbędne czynności w tym zakresie - zaznaczył wiceprezydent stolicy Robert Soszyński.

"Wydano jedynie 3,9 procent"

Tempo wydawania zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania we własność w stolicy było wielokrotnie krytykowane przez rząd. Pod koniec lipca wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń mówił, że w stolicy wydano jedynie 3,9 procent ze wszystkich zaświadczeń.

W grudniu, po wyborach samorządowych, Rada Warszawy, w której większość należy do koalicji Platformy Obywatelskiej z Nowoczesną, zdecydowała o zmniejszeniu bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z 98 procent do maksimum 60 procent. Przeciw zmianie protestowali radni PiS. 20 grudnia na nadzwyczajnej sesji rady miasta przywrócono 98-procentową bonifikatę.

Pod koniec lutego radni zdecydowali, że 98-procent bonifikata będzie przysługiwała również przy przekształceniu użytkowania wieczystego we własność gruntów pod garażami.

