Wycofali się z Bezpartyjnych, poparli Wojciechowicza

Ochocka Wspólnota Samorządowa udzieliła poparcia Jackowi Wojciechowiczowi w wyborach na prezydenta Warszawy. - To jedyny kandydat, który jest wyrazisty i nie obiecuje czegoś, czego nie mógłby zrealizować - powiedział wiceburmistrz Ochoty.

Na briefingu, obok Wojciechowicza, wystąpili Grzegorz Wysocki i Krzysztof Kruk - dwaj wiceburmistrzowie Ochoty i członkowie Ochockiej Wspólnoty Samorządowej. To lokalne stowarzyszenie działające tylko w tej dzielnicy. Obecnie wraz z Platformą Obywatelską i Sojuszem Lewicy Demokratycznej współrządzi Ochotą.

Co z Bezpartyjnymi?

Jeszcze kilka tygodni temu OWSw Warszawie, a sam Wysocki był jedną z czołowych twarzy tego projektu. Bezpartyjni już kilka tygodni temu wyznaczyli swojego kandydata na prezydenta stolicy -

Co się stało, że Wysocki poparł innego polityka? - Dzisiaj już mniej więcej widać, kto z kandydatów - poza główną dwójką - ma szansę odegrać rolę w wyborach lub po wyborach. Projekt Bezpartyjni, który jest w ogóle bardzo obiecujący, o wymiarze ogólnopolskim, u nas w Warszawie nie ma zbyt wielu szans. Dlatego nieco się poróżniliśmy - tłumaczy w rozmowie z tvnwarszawa.pl Wysocki.

- Takie komitety jak nasz na Ochocie potrzebują mieć jakieś relacje z ratuszem. Musimy więc wspierać kandydata, który będzie miał jakąś możliwość wpływu - uzupełnia.

Podczas konferencji z Wojciechowiczem Wysocki poinformował, że Ochocka Wspólnota Samorządowa wystawi listy w wyborach do rady dzielnicy. - Chcemy mieć potem przyjaciół w ratuszu, którzy pomogą nam Ochotę rozwijać - powiedział.

"To nasz kandydat"

Wiceburmistrz przypomniał, że przed pięcioma laty był (obok Piotra Guziała) jednym z inicjatorów referendum w sprawie odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz. - Ale to nie jest tak, że okres jej rządów to pasmo niepowodzeń. Jako samorządowcy dobrze wiemy, że były wzloty i upadki. Natomiast osoba, którą dzisiaj chcemy poprzeć zawsze nam się kojarzyła z tymi aspektami, które są na plus - mówił Wysocki. Wspomniał w tym aspekcie o inwestycjach i rozwoju komunikacji miejskiej.

- Jacek Wojciechowicz to nasz kandydat i chcemy zaapelować do innych środowisk w dzielnicach o jego poparcie - podsumował Wysocki. - To jedyny kandydat, który jest wyrazisty i nie obiecuje czegoś, czego nie mógłby zrealizować - dopowiedział Krzysztof Kruk, drugi z wiceburmistrzów Ochoty.

Na znak nowego "sojuszu" działacze OWS wręczyli Wojciechowiczowi koszulkę z logo swojego stowarzyszenia.

Wojciechowicz podziękował samorządowcom za wsparcie. Dopytywany o plany, które ma zamiar wprowadzać na Ochocie wspomniał między innymi o planowanej od dawna przebudowie placu Narutowicza. - Już za moich czasów przygotowano całą dokumentację i projekt przebudowy. Jestem więc zdziwiony, że ten remont jeszcze się nie dzieje - powiedział.

Kolejne poparcie

Wojciechowicz powiększa grono popierających go samorządowców i byłych polityków

Platformy Obwyatelskiej. Wcześniej poparcia udzielili mu radni Warszawy: Aleksandra Sheybal-Rostek, Lech Jaworski, Izabela Chmielewska i Krystyna Prońko, były wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, a w minionym tygodniu także poseł Stefan Niesiołowski.

Wojciechowicz ogłosił swój start w wyborach w maju. Startuje jako kandydat niezależny. Wcześniej przez wiele lat był politykiem Platformy Obywatelskiej. Z partii wystąpił, przekonując, że nie podoba mu się polityka prowadzona przez Grzegorza Schetynę.



Wojciechowicz był także wieloletnim współpracownikiem prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Od 2006 roku pełnił obowiązki jej pierwszego zastępcy. Zajmował się głównie transportem i komunikacją, pod opieką miał również Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego. We wrześniu 2016 roku został odwołany ze stanowiska przez prezydent. Jako powód podano "słabe wyniki inwestycyjne".

