Musical "Przerwana Cisza" w reżyserii Michała Znanieckiego opowiada historię osób niesłyszących i uczenia się przez nie życia po operacji przywracającej słuch. Premiera musicalu odbędzie się w sobotę na scenie Basen Artystyczny Warszawskiej Opery Kameralnej.

Profesor Henryk Skarżyński, otolaryngolog, to pierwszy lekarz w Europie Środkowo-Wschodniej, który dokonał operacji wszczepienia implantu ślimakowego przywracając pacjentowi słuch. Od tej pory prowadzi stały program stosowania implantów słuchowych. Niektórzy pacjenci Skarżyńskiego po odzyskaniu słuchu odkryli w sobie muzyczną pasję.

Profesor Skarżyński pisał piosenki, które jego pacjenci wykonywali między innymi na organizowanym przez niego Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu "Ślimakowe Rytmy".

Krzesimir Dębski napisał muzykę do tekstów profesora Skarżyńskiego i tak powstał Musical "Przerwana Cisza".

"Przeżycia często tragiczne"

- Bohaterami są moi pacjenci, ich przeżycia, ich pasje. Pasje artystyczne, które pojawiły się później, przeżycia często tragiczne, trudne do opisania. Identyfikuję się z nimi jako lekarz, bo ilustrują jedne z największych osiągnięć współczesnej nauki i medycyny - powiedział podczas konferencji prasowej prof. Henryk Skarżyński.



Kompozytor Krzesimir Dębski zwrócił uwagę, że "Przerwana Cisza" to "przedstawienie o ludziach wykluczonych, o innych, o tolerancji, o tym, że tej tolerancji i rozumienia innych ludzi jest jeszcze mało". W ocenie Dębskiego, "nie rozumiemy niesłyszących, nie doceniamy, jaki to skarb - słuch, niszczymy sobie słuch chodząc do dyskoteki i słuchając muzyki w słuchawkach". Mówił, że w przedstawieniu pokazane będą "prawdziwe historie związane z przejściem ze świata ciszy do świata dźwięku". Zauważył, że "około miliarda osób na świecie ma problemy ze słuchem".

- Dotykamy czegoś niezwykle istotnego, co ma wpływ na rozwój każdego współczesnego społeczeństwa i każdej grupy wiekowej - dodał kompozytor.

"Problem powrotu ze świata ciszy"

Reżyser Michał Znaniecki powiedział, że opowieść pokazana w przedstawieniu jest "historią wielopokoleniową". - Śledzimy rozwój bohaterów - od piątego roku życia, przez ich życie jako nastolatków, aż do wieku dorosłego. Mamy wychodzenie z ciszy w nowy świat, który może być niebezpieczny, nie jest taki idealny - wyjaśnił.

Powiedział, że chciał pokazać "jak trudne jest podjęcie decyzji przez matkę, żeby dziecko zostało zoperowane, jak trudno jest egzystować w szkole z implantem lub aparatem słuchowym". Historie postaci z przedstawienia są oparte na faktach.

Dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej Alicja Węgorzewska-Whiskerd podkreśliła, że "to jest projekt nie tylko artystyczny, ale również społeczny, który ma zwrócić uwagę na problem powrotu ze świata ciszy".

Odzyskali słuch, wystąpią na deskach teatru

W przedstawieniu wystąpią aktorzy i wokaliści oraz osoby, które odzyskały słuch i teraz rozwijają się muzycznie. Wystąpią między innymi: Ewa Szykulska, Maciej Miecznikowski, Anna Jurksztowicz, Olaf Kaca, Gabriela Zalewska, Karolina Tosia Sypniewska. Wystąpi również zespół wokalny WOK, kwartet smyczkowy Thetonacja.



Przedstawienie można oglądać 14, 15, 27, 29 września oraz 17, 18, 19 listopada.

