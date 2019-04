Informacje

Ruszyła rozbiórka przedwojennego budynku przy Grzybowskiej 37. Mimo starań dzielnicy, nie udało się wpisać go do rejestru zabytków i ochronić przed wyburzeniem. W jego miejscu na stanąć apartamentowiec.

Około godziny 13 południowa ściana budynku była już stertą cegieł. Gdy nasz reporter dotarł na miejsce, udało mu się jeszcze sfotografować nienaruszony front budynku od strony ulicy Grzybowskiej. W oknach, na tle nieba widoczne były elementy rozbieranych stropów i ścian.

Na dachu ostał się charakterystyczny neon Spółdzielni Pracy Spedytorów z napisem "Polsped".

"Znika zabytek"

"Znika zabytek z Grzybowskiej 37. Smutne, że wojewódzki konserwator zabytków odmówił wpisania budynku do rejestru, a moje odwołanie oddalił minister kultury. PINB (powiatowy inspektor nadzoru budowlanego - red.) przed wydaniem nakazu rozbiórki spytał raz jeszcze WKZ (wojewódzkiego konserwatora zabytków - red.). Ten przez 30 dni nie wydał opinii. Chyba powinien się wytłumaczyć" - napisał na Twitterze burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski dowodząc, że dzielnica zrobiła, ile mogła.

Chodzi o czteropiętrowy blok zlokalizowany w rejonie osiedla Za Żelazną Bramą. Powstał w latach 30. XX wieku, po wojnie został odbudowany. Wcześniej w tym miejscu znajdowała się palarnia kawy Pluton. Dziś działka należy do prywatnego inwestora. Jak podała w ubiegłym roku "Gazeta Stołeczna", dążył on do rozbiórki budynku, by w jego miejscu wybudować nowoczesny apartamentowiec. W artykule znalazły się nawet wizualizacje inwestycji przygotowywanej przez firmę Matexi.

W czwartek po południu próbowaliśmy skontaktować się z jej przedstawicielami, by potwierdzić, że prace rozbiórkowe toczące się przy Grzybowskiej mają związek z opisanymi planami. Jak przekazał nam Marcin Kłosowski z firmy odpowiedzialnej za obsługę medialną Matexi, u dewelopera "rozpoczęła się już przerwa świąteczna", a komentarz możemy spróbować uzyskać, dopiero w przyszłym tygodniu.

Do rejestru nie trafił, ewidencja nie pomogła

Planowanej inwestycji sprzeciwiały się władze Woli. Na ich wniosek wojewódzki konserwator zabytków wszczął procedurę wpisu budynku do rejestru zabytków. W sierpniu ubiegłego roku zakończyła się ona decyzją odmowną. Nie pomogło też odwołanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wcześniej - w 2009 roku budynek trafił do ewidencji zabytków. Pięć lat później wojewódzki konserwator zabytków zdecydował o jego wykreśleniu. Ale w 2018 roku doszło do zwrotu akcji - ponownie wpisano kamienicę do ewidencji. To nie ochroniło jej jednak przed rozbiórką.

Na początku stycznia powiatowy nadzór budowlany wydał nakaz rozbiórki. Zanim do tego doszło powiatowy inspektor zwrócił się do wojewódzkiego konserwatora zabytków o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Jak czytamy w skanie decyzji, którą udostępnił w mediach społecznościowych burmistrz Strzałkowski, pismo pozostało bez odpowiedzi "w ustawowym terminie". "Obiekty budowlane niewpisane do rejestru, a objęte ochroną konserwatorską, nie podlegają bezwzględnemu wyłączeniu spod regulacji art. 67 ust. 1 ustawy Prawo budowlane" - zaznaczono.

Nie udało nam się skontaktować z rzeczniczką wojewódzkiego konserwatora zabytków, by zapytać o powody braku odpowiedzi na pismo nadzoru w terminie oraz niewpisanie obiektu do rejestru. Pytania wysłaliśmy mailem, czekamy na odpowiedź.

"Zły stan techniczny"

Wiemy natomiast, że nakaz rozbiórki został uzasadniony złym stanem budynku. "Stwierdzono zły stan techniczny ścian w piwnicach i na ostatniej kondygnacji, stropów w piwnicach i na dwóch ostatnich kondygnacjach. Balkony - widoczne zarysowania płyt odkryte zbrojenie, ubytki elementów konstrukcyjnych, balustrady skorodowane" - napisał w decyzji Andrzej Kłosowski, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.

W dalszej części uzasadnienia padają stwierdzenia, że na klatkach schodowych widoczne są ubytki po demontażu okładzin. W elewacji natomiast odkryto liczne ubytki tynków i zawilgocenia. Stan techniczny dachu, komina, stolarki okiennej i drzwiowej również został oceniony jako zły.

