Informacje

"Staramy się przerobić te straszne rzeczy na coś pozytywnego" TVN24

Agata Kornhauser-Duda objęła honorowym patronatem sfinansowanie budowy Kliniki "Budzik" dla dorosłych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Na osiem dostępnych miejsc w działającej klinice w Olsztynie czeka 600 osób w potrzebie.

"Ważna i potrzebna inwestycja"

W środę w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się podpisanie umowy między Funduszem Sprawiedliwości a Fundacją "Akogo?" na sfinansowanie budowy Kliniki "Budzik" dla dorosłych, która powstanie na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. Fundacja "Akogo?" otrzyma na ten cel z Funduszu Sprawiedliwości ponad 37 mln zł.

Pierwsza dama przed podpisaniem umowy podkreśliła, że dotacje z Funduszu Sprawiedliwości pozwolą zarówno na budowę kliniki, jak i jej wyposażenie. Jej zdaniem dzięki nowej klinice Fundacja "Akogo?" będzie mogła rozszerzyć świadczenie swoich usług na rzecz potrzebujących. Jak zauważyła, fundacja Ewy Błaszczyk robi to z dużym powodzeniem od 2013 roku, kiedy uruchomiono Klinikę "Budzik" dla dzieci w Międzylesiu. Przypomniała również, że od 2016 roku działa Klinika "Budzik" dla dorosłych w szpitalu w Olsztynie.



- Bardzo się cieszę, że mogłam objąć honorowym patronatem to niezwykłe przedsięwzięcie, zwłaszcza, że mogłam niejednokrotnie przekonać się o skuteczności działań prowadzonych przez fundację. Są to działania różnego rodzaju, to nie jest tylko rehabilitacja, ale to jest także wspieranie medycyny, wspieranie nauki - powiedziała małżonka prezydenta.

66 wybudzonych

Swoim patronatem chciała dać wyraz, jak mówiła, "niekwestionowanemu poparciu" dla idei, jaka przyświeca działalności Fundacji "Akogo?". Podkreśliła, że o sensie i potrzebie działań fundacji przekonane były także jej poprzedniczki - prezydentowe Maria Kaczyńska i Anna Komorowska, które wspierały między innymi budowę kliniki w Międzylesiu. - Ja się bardzo cieszę, że również ja mogę kontynuować tę dobrą tradycję - zaznaczyła.





Złożyła przy tym gratulacje prezes fundacji "Akogo?" i pracownikom. - To bardzo ważne, a także imponujące, że udało się państwu zebrać wokół tej szczytnej idei tak wielu ludzi dobrej woli, dobrego serca - powiedziała, zwracając się do przedstawicieli fundacji.Kornhauser-Duda wyraziła oczekiwanie, że nowa klinika wesprze pacjentów tak, by mogli wrócić do zdrowia i do sprawności, a tym samym dołączyć do 54 już wybudzonych dzieci i 12 dorosłych. - Trzymam mocno kciuki za tę inicjatywę i życzę powodzenia - dodała.

Jeden z wybudzonych Krzysztof Fogel, który wziął udział w uroczystości, podkreślił, że w "Budziku" miał "wyśmienitego rehabilitanta". Powstanie kliniki "Budzik" dla dorosłych" ocenił jako "bardzo dobry pomysł".



- Naprawdę pomysł na inwestycję, jaką jest "Budzik" dla dorosłych, jest bardzo dobry, bo niestety w tym "Budziku" w Olsztynie jest jedynie około pięciu łóżek na wybudzanie dorosłych ze śpiączki - zaznaczył.

"Wyczekiwana inwestycja"

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że pieniądze na sfinansowanie budowy kliniki zostaną przekazane przez Fundusz Sprawiedliwości. Dodał, że inwestycja "jest bardzo wyczekiwaną".



Przypomniał, że Fundusz Sprawiedliwości został powołany między innymi po to, aby nieść pomoc osobom cierpiącym, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej ze względu na splot losowych zdarzeń i wypadków. - Fundusz Sprawiedliwości jest powołany też, by nieść im pomoc, pomóc wrócić do normalnego życia, ale też pomóc rodzinom. Teraz te rodziny mają wsparcie dzięki wielkiej pasji i sercu, które wkłada w tę fundację Ewa Błaszczyk - zaznaczył Ziobro. Dodał, że przekazanie pieniędzy, które zostały zasądzane od przestępców, na ten cel "to decyzja ze wszech miar słuszna".

8 miejsc na 600 oczekujących osób

Informacje "Budzik" dla dorosłych na Bródnie. Są pieniądze na budowę Ministerstwo Sprawiedliwości przeznaczy blisko 40 milionów złotych na wybudowanie kliniki "Budzik" dla dorosłych - poinformował w środę... WIĘCEJ »

Z kolei szefowa Fundacji "Akogo?" Ewa Błaszczyk wiadomość o przekazaniu pieniędzy określiła jako fantastyczną. - Naprawdę będziemy się mogli mocno skupić na szybkiej budowie i jak najszybszym przyjmowaniu pacjentów - oceniła Błaszczyk.Podziękowała pierwszej damie za honorowy patronat nad przedsięwzięciem i ministrowi sprawiedliwości za to, "że możemy się spotkać powtórnie i podpisać umowę". Podkreśliła, że "jest taka ogromna potrzeba, ponieważ w tej chwili 600 osób czeka na przykład w Olsztynie. Złożyli swoje podania, żeby się tam dostać. Jest osiem miejsc".

- Za chwilę będziemy wspólnie działać, aby na Dzień Pacjenta w Śpiączce 18 kwietnia powiększyć ilość miejsc w Olsztynie do 15, bo tak mówi program wybudzania ludzi ze śpiączki w fazie B. To jest istotne w międzynarodowych komunikatach - dodała.

Poinformowała, że działania fundacji są prowadzone dwutorowo: będzie to klinika "Budzik" dla dorosłych przy Szpitalu Bródnowskim w Warszawie oraz działalność naukowo-badawcza. - Przed nami bardzo poważne badania światowe, które będą pierwsze na świecie, jeśli chodzi o śpiączkę i komórkę neutralną pozyskiwaną z poronień naturalnych. To takie dwa filary - podkreśliła.

Rocznie w śpiączkę zapada 600 osób

Klinika "Budzik" dla dorosłych, która powstanie na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego będzie pierwszym z centrów specjalistycznych rehabilitacji osób pokrzywdzonych, które doznały uszczerbku na zdrowiu lub wymagają szczególnej opieki. Utworzenie centrów, które będą częścią ogólnopolskiej sieci pomocy zakłada Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym. Budowa sieci powstaje dzięki dotacjom z Funduszu Sprawiedliwości.



Fundacja Ewy Błaszczyk "Akogo?" otrzyma na ten cel z Funduszu Sprawiedliwości ponad 37 milionów złotych. Pomoc znajdą w niej dorośli, którzy zapadli w śpiączkę.



Według danych przytoczonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości rocznie w Polsce zapada w śpiączkę ponad 600 osób, w tym około 150 dzieci. Ponad połowa to ofiary przestępstw - najczęściej drogowych, ale sporą grupę stanowią również ofiary przemocy. Wzorcem Kliniki "Budzik" dla dorosłych jest uruchomiona w 2013 roku przez Fundację "Akogo?" Klinika "Budzik" dla dzieci.

1/5 Na spotkaniu był też pacjent wybudzony w Klinice "Budzik" fot. PAP/Tomasz Gzell 2/5 Ewa Błaszczyk i Zbigniew Ziobro podczas podpisania umowy fot. PAP/Tomasz Gzell 3/5 Podpisanie umowy między MS a fundają "Akogo?" fot. PAP/Tomasz Gzell 4/5 Pacjent wybudzony w Klinice Budzik Krzysztof Fogel fot. PAP/Tomasz Gzell 5/5 Agata Kornhauser-Duda, Zbigniew Ziobro, Ewa Błaszczyk oraz pacjent wybudzony w Klinice Budzik fot. PAP/Tomasz Gzell









PAP/mp/pm