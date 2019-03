Informacje

Budynek przy Radzymińskiej 140 fot. Google Maps



Władze stolicy umorzyły roszczenia reprywatyzacyjne do kolejnych nieruchomości. Najnowsze decyzje dotyczą działek i budynków przy Wróbla na Mokotowie oraz Radzymińskiej na Targówku. Ogółem od stycznia 2018 roku wygaszono roszczenia wobec 77 nieruchomości, w których znajduje się 360 lokali komunalnych.

W poniedziałek urząd miasta poinformował o dwóch podjętych w piątek i opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej decyzjach o umorzeniu postępowań reprywatyzacyjnych. Decyzje te dotyczą działek i budynków przy ul. Wróbla na Mokotowie oraz przy ul. Radzymińskiej 140 na Targówku. W drugim z tych budynków znajduje się 19 lokali komunalnych.

"Mała" ustawa reprywatyzacyjna

Umarzanie roszczeń umożliwiła tzw. mała ustawa reprywatyzacyjna (Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy), która wprowadziła m.in. możliwość zakończenia postępowań dotyczących tzw. śpiochów, czyli nieruchomości, co do których wiele lat temu został złożony wniosek, ale wnioskodawcy zaprzestali później dalszych działań zmierzających do ich odzyskania.

W lutym 2017 r. rozpoczęto publikacje ogłoszeń o "śpiochach". W 23 partiach, w kraju i za granicą (we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Francji i Izraelu) ukazały się ogłoszenia dotyczące 221 takich nieruchomości.

77 odzyskanych nieruchomości

- "Wyganiamy Bieruta" z kolejnych nieruchomości. Właśnie wyjaśnił się los dwóch "śpiochów" na Mokotowie i Targówku, które pozostaną w naszych zasobach. Ogółem, dzięki "małej" ustawie reprywatyzacyjnej, umorzyliśmy już postępowania dotyczące 77 takich nieruchomości, w których znajduje się 360 lokali komunalnych – mówi cytowany w komunikacie Paweł Rabiej, wiceprezydent Warszawy. Jak wyliczyło miasto, w 77 odzyskanych nieruchomościach znajduje się 360 lokali komunalnych.

