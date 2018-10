Informacje

W piątek późnym wieczorem przy ulicy Anieli Krzywoń na Bemowie doszło do wybuchu w piwnicy jednego z bloków. Jak przekazała policja, eksplodowały składowane tam środki chemiczne. Jedna osoba trafiła do szpitala.

Wszystko wydarzyło się w piątek, tuż przed godziną 23.

- Do eksplozji doszło na skutek mieszania środków chemicznych. Ranny został mężczyzna, który przebywał w piwnicy. Przewieziono go do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - powiedział redakcji Kontaktu 24 Piotr Świstak z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Jak dodał, poza wspomnianym mężczyzną, nikt inny nie ucierpiał. Nie było też konieczności ewakuacji pozostałych mieszkańców. - Jak tylko pojawi się możliwość, przesłuchamy mężczyznę. Musimy ustalić czy środki, które posiadał były legalne - poinformował Świstak.

Na miejsce, oprócz karetki pogotowia i policji przyjechało kilka zastępów straży pożarnej. - W akcji brało udział siedem zastępów Państwowej Straży Pożarnej, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego - powiedział kapitan Wojciech Kapczyński z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej.

