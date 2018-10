Informacje



Platforma Obywatelska zarzuca Patrykowi Jakiemu agitację wyborczą na terenie rządowych instytucji, co jest niezgodne z prawem. Posłowie zapowiedzieli złożenie zawiadomienia do Państwowej Komisji Wyborczej i Prokuratury.

Lawety z wyborczymi billboardami Patryka Jakiego, kandydata na prezydenta Warszawy, znalazły się na terenie Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR) przy Powsińskiej - ich fotografie udostępnili w mediach społecznościowych posłowie Platformy Obywatelskiej.

"Bum!!! @PatrykJaki trzyma swoje bilbordy w rządowej instytucji. Centrum Obsługi Administracji. Rządowej. Nielegalnie. Kodeksy wyborczy zabrania agitacji na terenach administracji rządowej!!! Kierujemy zawiadomienie do prokuratury i PKW" - napisał na Twitterze poseł Tomczyk.

Po południu zorganizowali też konferencję w tej sprawie.

"Łamane jest prawo"

- Po raz kolejny infrastruktura państwowa jest wykorzystywana przez ministra Jakiego do tego, aby prowadzić kampanię wyborczą - ocenił Kierwiński. Jak podkreślił, zgodnie z Kodeksem wyborczym, prowadzenie agitacji wyborczej na terenie administracji rządowej, samorządowej czy na terenie zakładu pracy, podlega karze grzywny. - W sposób jawny łamane jest tutaj polskie prawo wyborcze - podkreślił Kierwiński.

Tomczyk poinformował, że w COAR spotkali się z naczelnik Wydziału Administracyjnego, która miała przyznać, że na terenie centrum przechowywane są materiały wyborcze Jakiego.

- Poinformowano nas również, że po wstępnych ustaleniach z pewną zewnętrzną firmą z Torunia, zdecydowano się na wynajem powierzchni na przetrzymanie lawet, które miały być jednak pozbawione jakichkolwiek znaków, nie mogły być elementem agitacji wyborczej. Dlatego że jest to zakazane wprost w Kodeksie wyborczym - mówił poseł PO.

Jak przekazał Tomczyk, szefowa Wydziału Administracyjnego COAR poinformowała ponadto, że stojące lawety z plakatami kandydata są niezgodne z ustaleniami, które zawarło COAR.

Problemowa umowa

- Dowiedzieliśmy się też, że w momencie, kiedy przybyliśmy do COAR, nie było żadnej umowy na fakt, że stacjonuje tu ponad 20 lawet Patryka Jakiego. Ta umowa była podpisana 26 września jednostronnie przez dyrektora (COAR - red.) Andrzeja Gadomskiego, ale nie było podpisu drugiej strony - relacjonował Tomczyk. - Powiedziono nam, że właśnie czekają na podpis i w ciągu 30 minut uzyskano podpis pod tą umową. Gdyby nie nasza dzisiejsza interwencja poselska, jesteśmy absolutnie przekonani, że ta umowa absolutnie nigdy nie weszłaby w życie - ocenił.

Poseł Marcin Kierwiński zapewnił, że Platforma "nie zostawi tej sprawy". - To nie pierwsza sytuacja, gdzie wykorzystywany jest majątek państwowy do prowadzenia kampanii wyborczej. My tę sprawę zgłosimy do Państwowej Komisji Wyborczej, aby przyjrzała się finansowaniu kampanii Patryka Jakiego - zadeklarował.

Zapowiedział też zgłoszenie sprawy do prokuratury. - Jest dla nas rzeczą oczywistą, że tak ordynarne wykorzystywanie mienia publicznego do prowadzenia kampanii wyborczej jest rzeczą, którą prokuratura powinna się zająć - dodał.

Według Tomczyka, hasło wyborcze Jakiego "Ambitna i uczciwa Warszawa", wobec tego że w Centrum Obsługi Administracji Rządowej, na terenie należącym do Skarbu Państwa są przechowywane billboardy Patryka Jakiego, "brzmi jak ponury żart".

Oświadczenie COAR

Po konferencji posłów Platformy COAR opublikował oświadczenie, w którym poinformowano o wypowiedzeniu umowy firmie Sup Ultimate z Torunia (o której mówił Tomczyk).

"W związku z wykorzystaniem udostępnionych miejsc postojowych niezgodnie z zapisami umowy, w dniu dzisiejszym Centrum Obsługi Administracji Rządowej wypowiedziało przedmiotową umowę i zobowiązało Sup Ultimate S. A. do usunięcia przedmiotu umowy z terenu COAR" - czytamy w komunikacie.

"Centrum Obsługi Administracji Rządowej oświadcza, że zawarcie umowy odbyło się na zasadach komercyjnych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami" - zaznaczają pracownicy COAR.

Ani rzecznikiem, ani szefem sztabu Patryka Jakiego nie udało nam się skontaktować.

W "Gazecie Stołecznej" Oliwer Kubicki (szef sztabu Jakiego) potwierdził, że "jedna z firm wynajęła powierzchnię parkingową od COAR na podstawie umowy". - Każda firma tak może zrobić. Nie ma mowy o jakimś rządowym wsparciu dla naszej kampanii - powiedział. Pytany o umowę między COAR a prywatną firmą podał, że została zawarta. Dopytywany zaś o jej datę wsteczną (o czym mówił Tomczyk) skomentował: "To jest jakiś absurd".

Dodał jednak, że zaleci firmie "zasłonięcie billboardów albo zmianę parkingu".

Do całej sprawy na Twitterze odniósł się szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Nazwał ją "pseudoaferę" i porównał "do tej z pożarem toi-toia pod blokiem posła Krzysztofa Brejzy". "Takie kapiszony to specjalność totalnej opozycji" - napisał.

PAP/kw/b