Wybiorą Warszawiankę Roku i Stulecia UM Warszawa

W poniedziałek rusza plebiscyt na "Warszawiankę Roku" oraz na "Warszawiankę Stulecia”. Ma on uhonorować kobietę, która "swoją działalnością społeczną lub zawodową w szczególny sposób przyczyniła się do rozwoju i promowania" stolicy.

- Opowiedzmy historie mieszkanek stolicy, które swoją działalnością społeczną i zawodową wpłynęły i nadal wpływają na to, jakim miastem jest Warszawa - tak do wzięcia udziału w plebiscycie zachęcała Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Jaka powinna być Warszawianka Roku?

Prezydent Warszawy podkreśliła na konferencji prasowej, że "uhonorowana może zostać osoba zarówno znana z pierwszych stron gazet, jak i ktoś mniej znany, ale swoją codzienną pracą pozytywnie wpływający na otoczenie". - Zachęcam wszystkich do włączenia się w plebiscyt, opowiedzmy historie mieszkanek stolicy, które swoją działalnością społeczną i zawodową wpłynęły i nadal wpływają na to, jakim miastem jest Warszawa - mówiła.

Z okazji obchodzonego w tym roku stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz stulecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce, równocześnie rusza konkurs na "Warszawiankę Stulecia". Wyłoniona zostanie laureatka, która szczególnie zasłużyła się Warszawie na przestrzeni minionych stu lat. - To może być też warszawianka, której już z nami nie ma - tłumaczyła Gronkiewicz-Waltz.

- To jest atrakcyjny konkurs i dobry pomysł, bo w ten sposób promujemy warszawianki. Każdy może zgłosić kogo tylko chce, natomiast pamiętajmy, że warszawianka musi być związana z Warszawą - dodała prezydent stolicy.

Poszukiwany "kobiecy diament"

Przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska zachęcała, by zgłaszać do plebiscytu nie tylko osoby, które widujemy na co dzień w mediach, ale też "szukać diamentów, o których na co dzień nie wiemy". - Każdy z nas zna takie kobiety, a zgromadzenie tych postaci da nam "kobiecą mapę Warszawy", której nie znamy - podkreśliła. - Będziemy się temu bardzo przyglądać, bo to jest po prostu ciekawe - zadeklarowała radna.

Zapytana o cechy, jakie jej zdaniem powinna mieć "Warszawianka Roku", odparła: "odwaga, bo żeby dokonać czegoś niezwykłego będąc kobietą, trzeba się wykazać ogromną odwagą, a także bezkompromisowość i zwykła ludzka uczciwość".

Malinowska-Grupińska zwróciła też uwagę na szczególny charakter tego roku, podczas którego świętujemy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, a także stulecie uzyskania praw wyborczych przez kobiety. - Myślę, że ten rok należy uczcić szczególną akcją promującą kobiety i ten plebiscyt to taka właśnie akcja - stwierdziła.

Harmonogram plebiscytu fot. UM Warszawa

Energia i pasja do miasta

Ambasadorami wydarzenia zostali: dziennikarka muzyczna Gabi Drzewiecka oraz działacz społeczny Mamadou Diouf. Ich zdaniem, w plebiscycie chodzi o to, żeby wyłonić "Warszawiankę Roku, kochającą ludzi, otwartą na wszystkich, nie segregującą ich na lepszych i gorszych".

Diouf podkreślił, że "to ważne, żeby młode pokolenie wiedziało, że już wcześniej były kobiety, które wyróżniały się wrażliwością artystyczną, intelektualną i że dzisiaj też są takie kobiety".

Według Drzewieckiej, "Warszawianką Roku powinna być osoba, która robi coś więcej, niż tylko dla siebie i najbliższego otoczenia". - To osoba, która daje całą swoją energię i pasję temu miastu i robi dobre rzeczy dla ludzi, którzy tu mieszkają - dodała.

Miesiąc na głosowanie

Od poniedziałku przez miesiąc, do 22 czerwca, kandydatury na "Warszawiankę Roku" i "Warszawiankę Stulecia" będzie można zgłaszać drogą elektroniczną oraz papierową. Jak podkreśla stołeczny ratusz, tytuł ten zostanie przyznany w szczególności za: działalność i promocję Warszawy; działania na rzecz promowania wartości tj. otwartość, czy tolerancja oraz wybitne osiągnięcia w swojej dziedzinie.

Inicjatorem plebiscytu jest Towarzystwo Przyjaciół Warszawy. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas gali 25 października.

Konkursowi towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne: cykl spacerów i wycieczek rowerowych, podczas których uczestnicy będą mogli "przyjrzeć się kobiecej stronie miasta"; odbywać się będą też spotkania, na których przedstawiane będą sylwetki kobiet nominowanych do tytułu "Warszawianki Stulecia", a także warsztaty rodzinne i plastyczno-edukacyjne.

Konkurs na najpopularniejszą mieszkankę Warszawy organizowany był już w latach 1967-1981 przez Warszawski Ośrodek Radiowo-Telewizyjny - przypomniano. Laureatkami konkursu były wtedy m.in. aktorki Hanka Bielicka oraz Irena Kwiatkowska, piosenkarka Anna German, czy też spikerka Edyta Wojtczak.

PAP/kw