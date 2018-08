Informacje

Raper Maciej Gnatowski znany jako Wujek Samo Zło, jest kandydatem komitetu Jana Śpiewaka Wygra Warszawa do rady dzielnicy Wola. W swojej kampanii raper chce się skupić między innymi na problemach młodzieży i walce z dopalaczami.

Kandydat do Rady Warszawy z Woli, wiceprezes stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa Karol Perkowski, prezentując kandydaturę Macieja Gnatowskiego podkreślił, że jest on zaangażowanym społecznikiem pomagającym między innymi dzieciom chorym na raka, udziela się w walce z dopalaczami oraz kultywuje pamięć o Powstaniu Warszawskim.

- Jestem przekonany, że Maciej będzie świetnym radnym, ponieważ już angażuje się społecznie, ma świetne przełożenie na młodzież i może z tą młodzieżą pracować. Takich radnych brakuje - przekonywał.

"Trzeba zrobić dużo dla młodzieży"

Wujek Samo Zło podkreślał swoje przywiązanie do dzielnicy Wola. - Widzę jakie ta dzielnica ma problemy. Myślę, że dużo trzeba zrobić dla młodzieży, bo wielką plagą są dopalacze i myślę, że tutaj, w tym urzędzie miasta nie zdają sobie sprawy, jak sprawy daleko zaszły - mówił.

Dodał, że chciałby również zająć się problemami osób starszych, smogiem, czy problemem braku miejsc w żłobkach.

Kandydat komitetu Wygra Warszawa na urząd prezydenta stolicy Jan Śpiewak mówił, że w radach powinny zasiadać osoby, które kochają swoje dzielnice.

Wujek Samo Zło przyznał, że bezskutecznie próbował sam zarejestrować swój komitet poparcia.

- Zadzwoniło do mnie parę komitetów, ale akurat taki dobry mój kolega powiedział, że na Woli jest taki chłopak od Jana Śpiewaka i że on chciał się ze mną spotkać i że to jest naprawdę spoko ziomuś. Tak spotkałem się z Karolem Perkowskim - opowiadał. Dodał, że wcześniej kojarzył Jana Śpiewaka, którego polubił za aktywność ws. afery reprywatyzacyjnych i zabieranie głosu ws. śmierci działaczki lokatorskiej Jolanty Brzeskiej.

Kogo popiera Wujek Samo Zło?

Kandydatura rapera wywołała odzew w mediach społecznościowych. Przedstawiciele stowarzyszenia Miasto Jest Nasze wytknęli Gnatowskiemu, że ten popiera Patryka Jakiego. Na dowód, do wpisu na Twitterze załączyli zdjęcie obu panów, na którym z uśmiechem ściskają się za ręce. Wujek Samo Zło podpisał je: "Ja i przyszły prezydent stolicy".

Fotografia pojawiła się na jego instagramowym profilu 20 czerwca, na co natychmiast zwrócili uwagę przedstawiciele komitetu Wygra Warszawa, którzy w odpowiedzi na oskarżenia MJN stwierdzili, że ich kandydat do rady dzielnicy "popierał" Jakiego.

Raper z Warszawy

Gnatowski urodził się w 1974 r. w Warszawie. Jest raperem, konferansjerem i prezenterem telewizyjnym. Znany jest ze swoich improwizowanych występów freestyle'owych. Występował w duecie z Tomaszem "CNE" Kleyffem. Współtworzył takie formacje jak: Gib Gibon Skład razem z CNE, Jackiem "Tede" Granieckim, Tomaszem "Borixonem" Boryckim i Michałem "Numerem Raz" Witakiem oraz Baku Baku Skład razem z członkami grupu Kaliber 44, CNE, Piotrem "Gutkiem" Gutkowskim i Bartoszem "Dj'em Bartem" Jabłońskim.

