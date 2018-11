Wszystkie stacje II linii metra zakontraktowane. "Historyczny moment"

Informacje

Za trzy lata pociągi metra mają dojechać do stacji Ulrychów i Powstańców Śląskich. Hanna Gronkiewicz-Waltz podpisała umowę na budowę dwóch ostatnich, niezakontraktowanych do tej pory stacji II linii.

Kontrakt na budowę stacji Ulrychów i Powstańców Śląskich jest ostatnim podpisywanym przez ratusz, choć nie są to skrajne przystanki II linii metra.

- Dla mnie osobiście to niezwykle ważna chwila, ale uważam, że to moment wręcz historyczny dla całej Warszawy. Od dziś możemy mówić, że stolica ma dwie pełne linie metra. Podpisując te umowy sfinalizowaliśmy połączenie podziemną koleją Targówka z Bemowem. Cieszę się, że udało mi się tę inwestycję przeprowadzić od samego jej początku, aż do podpisania umowy na jej ostatni fragment – powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, ustępująca prezydent Warszawy.

Umowa dotyczy najkrótszego fragmentu II linii metra składającego się z z dwóch i pół kilometra tuneli, wentylatorni szlakowej oraz dwóch stacji.

Kontrakt wart prawie miliard złotych

Stacja Ulrychów (wcześniej nazywana Wola Park) powstanie pod ulicą Górczewską w rejonie Białowieskiej. Powstańców Śląskich powstanie pod ulicą Górczewską, po wschodniej stronie skrzyżowania z ulicą Powstańców Śląskich. W sumie wybudowanych zostanie prawie 300 tysięcy metrów sześciennych podziemnej kubatury.

Ten etap budowy II linii metra zrealizuje konsorcjum Gülermak Ağir Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. (lider) oraz Astaldi S.p.A. Wartość kontraktu opiewa na 959 249 940 złotych.

– To była, bez najmniejszych wątpliwości, najważniejsza warszawska inwestycja, którą udało nam się przeprowadzić w ciągu ostatnich lat. Nie mówiąc o skali i kosztach samego przedsięwzięcia, należy zwrócić uwagę na często pomijany społeczny aspekt tego projektu. Metro scaliło dzielnice, ale przede wszystkim połączyło warszawiaków zmniejszając odległości, które od teraz można pokonać szybko i komfortowo – mówi Iwona Wujastyk, radna i przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy.

Do stacji Ulrychów i Powstańców Śląskich mamy dojechać za trzy lata.

Ostatni odcinek też podpisany

9 listopada informowaliśmy o podpisaniu umowy na budowę końcowej części bemowskiego odcinka II linii metra. Skrajny odcinek na zachodzie zaprojektuje i wybuduje turecko-włoskie konsorcjum firm Gülermak i Astaldi. Przetarg został rozstrzygnięty w czerwcu, jednak jego wynik został zaskarżony przez chińską firmę Sinohydro Corporation Limited, której oferta przegrała. - Według nich zachodzi przesłanka, że firma Astaldi powinna zostać wykluczona z postępowania ze względu na sytuację finansową. Wnoszą o unieważnienie czynności wyboru Astaldi i potworzenie czynności badania i oceny ofert - tłumaczyła nam w październiku Anna Bartoń, rzeczniczka Metra Warszawskiego. Skarga została oddalona przez Krajową Izbę odwoławczą, co dało ratuszowi zielone światło do podpisania umowy.

W ramach tej inwestycji wydrążone zostaną cztery kilometry tuneli, powstaną dwa - osobny dla każdego kierunku. Poza tym na odcinku zlokalizowane zostaną trzy stacje: C03 Lazurowa (po południowej stronie ul. Górczewskiej, w rejonie ul. Lazurowej), C02 Chrzanów (w rejonie skrzyżowania ul. Szeligowskiej z planowanym przedłużeniem ul. Człuchowskiej) i C01 Karolin (w rejonie ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej).

Cała linia do 2023 roku

Przypomnijmy, dotychczas Astaldi wspólnie z Gülermak wybudowała w Warszawie centralny odcinek drugiej linii metra. Obecnie jest również samodzielnym wykonawcą rozbudowy drugiej linii metra na Pradze-Północ i Targówku. Na tym odcinku powstaną stacje Szwedzka, Targówek i Trocka.

Zawarta została także umowa na rozbudowę drugiej linii metra na Bródnie. Tu Astaldi jest członkiem konsorcjum, którego liderem jest Gülermak. Prace przy realizacji tego kontraktu rozpoczęły się niezwłocznie po jego podpisaniu.

Ratusz zakłada, że cała II linia metra zostanie ukończona do 2023 roku.

