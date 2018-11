"Wszyscy mogą spełniać swoje marzenia właśnie w Warszawie"

Informacje

- Dokładnie miesiąc temu mieszkańcy stolicy powierzyli mi urząd prezydenta Warszawy. To olbrzymi zaszczyt, ale oczywiście jeszcze większa odpowiedzialność. Decyzją warszawiaków tutaj, na tej sali, zaczyna się nowy etap w historii naszego miasta - powiedział Trzaskowski po zaprzysiężeniu.

"Obiecałem Warszawę dla wszystkich"

Przypomniał, że do październikowych wyborów szedł z zapowiedzią "mądrej kontynuacji, ale również zmiany i nowej jakości w zarządzaniu Warszawą". - Obiecałem Warszawę dla wszystkich, Warszawę równych szans, wspierającą najsłabszych; miasto, które musi skoncentrować się na najsłabszych; miasto, w którym każda dzielnica jest sobie równa i każda dzielnica jest miejscem, w którym dobrze się mieszka; miejscem, które jest bezpieczne, otwarte na swoich mieszkańców - mówił nowy prezydent stolicy.

Zwrócił przy tym uwagę, że jego plan dla Warszawy poparło ponad pół miliona mieszkańców. - I to naprawdę zobowiązuje. Czuję to zobowiązanie. Chcę jasno powiedzieć, że to zobowiązanie będę realizował dzień po dniu - zadeklarował. Dodał, że program ten będzie realizował także dla tych, którzy nie oddali na niego głosu 21 października.

Hasło "Warszawa dla wszystkich" traktuję wyjątkowo poważnie – mówił Trzaskowski.

Zaznaczył, że ostatnie 12 lat to sukces w kontekście zmian. - Chciałbym podziękować serdecznie pani prezydent Hannie Gronkiewicz-Waltz. Pani prezydent zmieniła miasto, wszyscy warszawiacy i warszawianki to widzą i będą to pamiętać - podkreślał Trzaskowski.

"Był czas obietnic"

Stwierdził, że współpraca z Radą Warszawy będzie dla niego absolutnym priorytetem. Nie krył zadowolenia, że Koalicja Obywatelska ma większość w radzie miasta.

W poniedziałek nowy prezydent ma przedstawić plan realizacji obietnic.

- Nie będę musiał się posiłkować moim ulubionym cytatem z prezydenta Stefana Starzyńskiego, który kiedyś powiedział: "potracili głowy, żadnych instrukcji nie otrzymałem, musimy działać we własnym zakresie" – powiedział Trzaskowski.

Zapowiedział, że będzie również współpracował z opozycją. - Był czas obietnic, jest czas realizacji. Był czas dyskusji i sporów, w tej chwili jest czas wspólnej pracy dla dobra warszawianek i warszawiaków - dodał.

Trzaskowski chce w poniedziałek przedstawić harmonogram realizacji priorytetów.

Nowy prezydent zapewnił, że warszawiakom należy się lepsza edukacja dzieci. – Skorzystają na tym wszyscy rodzice, którym łatwiej będzie pogodzić opiekę nad dziećmi z karierą zawodową – przekonywał Trzaskowski.

Plany dla Warszawy

Obiecał wzmocnienie opieki społecznej i wsparcie dla seniorów, w tym bohaterów, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim. – Będę starał się pogodzić punkt widzenia kierowców, rowerzystów, pieszych. Na końcu większość z nas jest pieszymi, rowerzystami, czasem korzysta z komunikacji miejskiej, a czasem z samochodu – argumentował.

Obiecał też lepszy dostęp dla młodych mieszkańców do mieszkań i pomóc w starcie na rynku o pracy. Mówił też o inwestowaniu w instytucje kultury, która jest mu bliska. Chce też zapewnić wyższy standard służby zdrowia. – Rozbudujemy finansowanie in vitro i wzmocnimy programy szczepień - mówił.

Zapowiedział też inwestowanie w obszar sportu. Trzaskowski chce rozwijać również cyfryzację urzędu miasta, a także zmieniać jakość dialogu z mieszkańcami. – Chcemy, by prezydent i jego współpracownicy byli jak najbliżej mieszkańców – dodał.

- Smog jest ogromnym zagrożeniem, dlatego będziemy go zwalczać – przekonywał Trzaskowski. – Z tym wiąże się przygotowanie naszego miasta do nadchodzącej rewolucji technologicznej. Chcę, żeby Warszawa stała się jednym z europejskich liderów, jeżeli chodzi o inteligentne technologie transportowe, ale również odnawialne źródła energii – zaznaczył.

- Zmienię struktury, które funkcjonują w mieście, w ramach zarządu miasta stworzę nowe, które będą obejmowały całościowo obszary aktywności warszawiaków i warszawianek. Zaproszę do współpracy przedstawicieli ruchów miejskich, miejskich aktywistów i ekspertów – wyliczał między innymi Trzaskowski.

"Oczekiwania będziemy się starali spełnić"

Zaznaczył, że w piątek przedstawi "grono swoich najbliższych współpracowników" oraz powie "o zasadach współpracy w samym ratuszu i między ratuszem a dzielnicami, natomiast w poniedziałek zaprezentuję najważniejsze priorytety programowe i jak one będę realizowane w ciągu najbliższych miesięcy".

Pod koniec stwierdził, że stolica jest miejscem wyjątkowym dla wszystkich. – Ludzie, którzy tutaj szukają szczęścia, miejsca do życia, swojego nowego domu – wszyscy mogą spełniać swoje marzenia właśnie w Warszawie, bo Warszawa jest miastem otwartym, przyjaznym. Zawsze takim miastem była, takim miastem pozostanie. Myślę sobie, że w toku kampanii wyborczej to było najważniejsze – konsekwencja w mówieniu, że Warszawa naprawdę jest dla wszystkich.

Jego zdaniem stolica to historyczne miejsce dla Polaków rozsianych po całym świecie. Dodał, że to symbol naszej dumy. – Oczekiwania będziemy się starali spełnić. Przygotowując się do wystąpienia byłem na dwudziestym piętrze i popatrzyłem się na Warszawę z lotu ptaka. To był taki moment, kiedy zdałem sobie z ogromu odpowiedzialności, patrząc rano na moje ukochane miasto. Zdałem sobie sprawę z odpowiedzialności, która spoczywa na moich barkach – wyznał Trzaskowski.

