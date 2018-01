Wszedł do restauracji przez okienko dla kierowców

Informacje

Restauracja drive thru (zdjęcie ilustracyjne) fot. Shutterstock

Brytyjczyk postanowił wejść do jednej z restauracji typu "drive" przez okienko do wydawania posiłków. Był pijany i nie znał adresu ani numeru telefonu znajomych. Policjanci skontaktowali się z nimi przez Facebooka.





Ogłoszenie o "zaginionym" Brytyjczyku

Zgłoszenie przyszło o godzinie 20 z jeden z restauracji w Piasecznie: nieznany człowiek próbuje wejść do lokalu, wciskając się przez okienko służące do wydawania klientom dań wprost do samochodów.

Policjanci przyjechali na miejsce, mężczyzna był już w środku. Kontakt z Brytyjczykiem był jednak utrudniony, ponieważ był pod wpływem alkoholu. Nie miał ze sobą dokumentów oraz telefonu.

Co prawda policjanci zdołali się dowiedzieć, jak się nazywa, ale 39-latek nie potrafił powiedzieć, gdzie i u kogo się zatrzymał. Nie znał żadnego znanego mu w Polsce adresu czy nazwisk znajomych, do których przyjechał.



"Policjant postanowił mu pomóc, wykorzystując między innymi znany portal społecznościowy. I to właśnie okazało się bardzo skutecznym narzędziem, gdyż już po kilkudziesięciu minutach od zamieszczenia informacji o pobycie w piaseczyńskiej komendzie "zagubionego" obywatela Wielkiej Brytanii, zgłosił się po niego przebywający w Polsce znajomy 39-latka, który wyjaśnił szczegółowo sprawę jego "zaginięcia"" - informuje Komenda Stołeczna Policji.



Przyjaciel Brytyjczyka policjantom podziękował i zabrał znajomego do domu.

