Wracał z wesela, rozbił szybę w wozie strażackim

Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne) fot. Shutterstock

Otwoccy strażacy wracali z nocnej akcji, kiedy nagle w przednią szybę ich wozu uderzył kamień. Okazało się, że rzucił nim elegancko ubrany mężczyzna. Potem chwiejnym krokiem próbował uciec. Strażacy wezwali policję.

Pijany weselnik

Sytuacja miała miejsce w Ostrowiu na drodze krajowej nr 17. Jak relacjonują strażacy z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, nikomu nic się nie stało. Pojawiło się jedynie pęknięcie na szybie, w miejscu uderzenia przez kamień.

Zatrzymany to 26-letni otwocczanin. Policjanci zabrali go na komendę do Otwocka. Tam wyjaśnił, dlaczego jest tak elegancko ubrany - okazało się, że właśnie wracał do domu z przyjęcia weselnego. Jak informuje policja, mężczyzna nie potrafił jednak równie racjonalnie wytłumaczyć swojego zachowania. Badanie alkomatem wykazało ponad 1,5 promila alkoholu.

Funkcjonariusze postawili 26-latkowi zarzut umyślnego uszkodzenia szyby w wozie strażackim. Podejrzany przyznał się do winy. Teraz zapłaci grzywnę oraz pokryje koszty związane z naprawieniem wyrządzonej szkody.

