Wracają pociągi na linię kolejową Garwolin-Dęblin fot. PKP PLK



W poniedziałek, z dwumiesięcznym opóźnieniem, wracają pociągi na trasę Garwolin-Dęblin. Tego samego dnia rozpoczną się prace na odcinku pomiędzy Otwockiem a Pilawą, który przez rok będzie nieczynny.

Kolejarze zapowiadali, że prace na odcinku Garwolin-Dęblin zakończą się w marcu, jednak podróżujący musieli poczekać dwa miesiące dłużej. Na trasie odbywają się jazdy techniczne.

- Podróżujący z Warszawy w kierunku Dęblina dojadą do Otwocka pociągiem, następnie między Otwockiem a Pilawą obowiązywać będzie zastępcza komunikacja autobusowa. Na tym odcinku prowadzone będą prace modernizacyjne związane z przebudową istniejącego toru oraz budową drugiego toru. Zastępcza komunikacja na tym odcinku będzie obowiązywała przez rok - powiedział w czwartek Karol Jakubowski z PKP PLK. - Natomiast od Pilawy do Dęblina będziemy mogli pojechać pociągiem po nowym torze - dodał.

Jak wyliczają kolejarze, położono 52 kilometrów nowego toru i tyleż sieci trakcyjnej. Zmodernizowano 10 przystanków (Garwolin, Ruda Talubska, Wola Rowska, Łaskarzew Przystanek, Leokadia, Sobolew, Mika, Życzyn, Rokitnia Stara oraz Dęblin) i wybudowano nowy w Grabiniaku. Powstały trzy nowe przejścia podziemne (Sobolew, Dębówka, Dęblin).

Koniec prac dopiero w 2023 roku

Jakubowski powiedział, że po zakończeniu prac na całej linii pomiędzy Otwockiem a Lublinem kolejarze przystąpią do modernizacji odcinka Warszawa - Otwock, gdzie do dwóch istniejących zostaną dobudowane kolejne dwa tory, co pozwoli na rozdzielenie komunikacji aglomeracyjnej od ruchu dalekobieżnego.

Prace zasadnicze przy przebudowie trasy pomiędzy Otwockiem a Lublinem zakończą się w roku 2020, a modernizacja całej linii Warszawa-Lublin zakończy się w roku 2023.

Linia kolejowa nr 7 Lublin-Warszawa należy do największych inwestycji kolejowych w Polsce. Za 3,4 mld zł przebudowanych będzie 170 km linii. Na 67-kilometrowym odcinku między Lublinem a Dęblinem m.in. zostanie dokończona modernizacja 11 mostów, 9 wiaduktów, 5 przejść podziemnych. Wymieniona będzie sieć trakcyjna.

Z Warszawy do Lublina w 1,5 godziny

Po zakończeniu całej inwestycji czas przejazdu najszybszego pociągu między Lublinem a Warszawą skróci się do 1,5 godziny. Pociągi pojadą z prędkością do 160 km/h. Sprawniejsze przejazdy zapewni drugi tor między Otwockiem a Pilawą.

