WOŚP gra w całym mieście

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to nie tylko wolontariusze zbierający pieniądze na ulicach. To również kilkadziesiąt wydarzeń podczas których możemy się dobrze bawić i wspomóc orkiestrę. Sprawdziliśmy, co będzie się działo w Warszawie.

Trudno wyobrazić sobie Orkiestrę bez Wielkiego Finału. W tym roku scena i multimedialny namiot stanęły przed Pałacem Kultury i Nauki. To miejsce - jak mówi sam Jurek Owsiak - otwarte dla wszystkich. Tam też około godziny 20.00 w niebo wystrzelą fajerwerki.

Wszyscy, którzy nie będą mogli się pojawić na miejscu, mogą śledzić finał na antenie TVN.

Wiosłowanie i edukacja na Targówku

Ale zanim fajerwerki, zanim finał - WOŚP będzie widać i słychać w całym mieście. Punktualnie o 9 na dobry, aktywny początek dnia będzie można powiosłować. Zainteresowani spotykają się w centrum handlowym na Targówku.

"W ciągu ośmiu lat kilka tysięcy Polaków spróbowało swoich sił w wiosłowaniu na ergometrach kajakowych i wioślarskich. 14 stycznia w 4 miastach Polski: Poznaniu, Gdańsku, Toruniu i Warszawie odbędzie się próba ustanowienia rekordu Polski w największej ilości osób, które w ciągu 12 h przepłynęły na jednym ergometrze wioślarskim dystans 500 metrów" - zapowiadają organizatorzy.



Poczynania startujących będzie można oglądać na żywo w internecie oraz na miejscu, na specjalnie ustawionych ekranach.

Również na Targówku będzie można nauczyć się podstaw pierwszej pomocy przedmedycznej w zabytkowym Ikarusie. Autobus stanie w trzech lokalizacjach:



10.00 - IKEA TARGÓWEK

12.00 - Skok dla WOŚP - Dantego 1

13.30 - ATRIUM TARGÓWEK

Oprócz nauki pierwszej pomocy będzie możliwość zarejestrowania się jako dawca szpiku.

Ponadto, w swój, aktywny sposób, pieniądze zbierać będzie Saturn Fitness Targówek. "Za każdy 1 kilometr przebiegnięty na bieżni w klubie w dniu finału (do aktywności zaproszeni są zarówno członkowie klubu, jak i fani orkiestry - miłośnicy biegania) zapłaci 1 złotówkę na konto 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy" - czytamy na stronie WOŚP.

Dla osób, które chciałyby wspomóc akcje, a nie są klubowiczami, Saturn Fitness przygotował jednodniowe zaproszenia - tak, aby mogli skorzystać z pełnej oferty Klubu z Targówka. Co więcej - biegacz nie będący członkiem klubu, który wybiega najwięcej kilometrów, otrzyma zaproszenie umożliwiające bezpłatne korzystanie z klubów przez okres 30 dni.

W taki sam sposób pieniądze będzie zbierać Saturn Fitness Bielany.

Po sąsiedzku - na Pradze Północ - atrakcje przygotowali artyści związani z Dziką Stroną Wisły. Po godzinie 15.00 w świetlicy przy Placu Hallera 5 zobaczymy: Paskudnego Iluzjonistę "Menello" - czyli chilli sztuki iluzji . Z kolei w dźwiękowym placu zabaw przygotowano muzyczne animacje dla dzieci i rodziców.

Adrenalina na Bielanach

Na Bielanach przygotowano z kolei atrakcję dla miłośników adrenaliny. Ekipa Zero Grawitacji umożliwi wszystkim śmiałkom oddanie skoku z wysokości 14 piętra.Stowarzyszenie Zero Grawitacji we współpracy z WSM Wawrzyszew, Sztabem WOŚP Warszawa-Targówek i firmą Wyjątkowy Prezent, przygotowało możliwość oddania pełnego wrażeń skoku w układzie roll jump, który zawiśnie pomiędzy budynkami przy Dantego 1 oraz ul. Szekspira w Warszawie.

Skok będzie można oddać od godziny 10 do godziny 17. "Z racji na ograniczoną przepustowość oddawanych skoków, polecamy ubrać się ciepło acz komfortowo i zaklepać chwil kilka na odczekanie na swój skok. Z doświadczenia wiemy, iż zainteresowanych nie zabraknie" - tłumaczą organizatorzy.



Warunki aby skoczyć są dwa: trzeba mieć ukończone 18 lat oraz zasilić puszkę orkiestry kwotą nie mniejszą niż 30 zł. Poza skokami na Wawrzyszewie będą czekać inne atrakcję: balon od Baloon Expedition, Monster Truck, Crazy Car i Harley od Wyjątkowego Prezentu oraz Superauto od Fast Forward.



"Będą kąpiele morsów od Żoliborskich morsów i OSP Krubin oraz kurs pierwszej pomocy zorganizowany przez Fundację Anikar. Samotni single i singielki będą mogli się zapisać na realne spotkania organizowane przez Randkiw5minut. A dla zmarzniętych i głodnych grochówka i food truck" - czytamy na stronie WOŚP.

Scena na Pradze Południe

Na wośp-owej scenie Pragi Południe odbędą się z kolei występy wokalne, spektakl dla najmłodszych, licytacje, zabawy dla dzieci oraz światełko do nieba:



12.00 - Spektakl dla dzieci "Mali Sindbadzi. Dzieci w drodze",

13.20 - Finaliści konkursu Piosenki Francuskiej,

14.15 - Pokazy taneczne,

15.45 - Szczodry Wieczór. Żemerwa i Przyjaciele - koncert pieśni Białorusinów Podlasia,

16.30 - Główna licytacja,

17.00 - Elena Rutkowska i Cygańskie Czary,

18.15 - Caroline and The Lucky Ones - zabawa w stylu Country,

19.30 - Grupa perkusyjna Bloco Central,

20.00 - ŚWIATEŁKO DO NIEBA - POKAZ LASEROWY,

20.20 - Milena Szymańska z utworami Amy Winehouse.



Wszystko będzie się działo na Podskarbinskiej 2.

"Kulturalna scena" w Galerii Północnej

Do akcji po raz pierwszy dołącza otwarta w ubiegłym roku Galeria Północna. Tam o godzinie 12 stanie "kulturalna scena", gdzie swoje talenty zaprezentują lokalni artyści, teatry i koła zainteresowań związane z Białołęckim Ośrodkiem Kultury, a także polskie zespoły rockowe."Na dzieci czekają liczne animacje, zaś na najbardziej wytrwałych uczestników wspólnej zabawy ciepły posiłek przygotowany przez Warsztat Kulinarny. Osoby starsze będą mogły również bezpłatnie zbadać wzrok w ramach ogólnodostępnej konsultacji okulistycznej w salonach optycznych na terenie galerii" - zachęcają organizatorzy.Program artystyczny 26. Finału WOŚP w Galerii Północnej:

12.00 Występy reprezentantów sekcji artystycznych Białołęckiego Ośrodka Kultury - Laboratorium Tańca, Studio Piosenki, Studio Śpiewu,

13.00 Spektakl dla dzieci i dorosłych "Król Maciuś" (na motywach książki Janusza Korczaka „Król Maciuś Pierwszy”), Teatr Orety,

14.00 Występ chóru ŻANIOŁKI,

14.30 Warsztaty plastyczne dla dzieci z robienia kolaży (prowadzenie: grafik-kolażystka Urszula Janoszuk),

16.00 Występ zespołu Monkey and the baboons,

17.30 Występ zespołu Sonbird.

Atrakcje w białołęckim ośrodku sportu

Imprezy sportowe i kulturalne przygotował też Białołęcki Ośrodek Sportu. Tam koncerty, pokazy taneczne i - jak tłumaczą organizatorzy - "wisienka na torcie" - otwarcie hali pneumatycznej.

Harmonogram:

10.00 – Rozpoczęcie, powitanie uczestników,

10.05 – Pokaz, UKS TALENT Białołęka - Radosław Radtke,

10.15 – Występ formacji tanecznej BE-FIT Ula Korczak,

10.25 – Oficjalne Otwarcie Hali Pneumatycznej - Arena Strumykowa,

10.55 – Symboliczny pierwszy strzał na bramkę,

11.00 – Przedstawienie harmonogramu, celu zbiórki, przedstawienie składów drużyn, rozgrzewka zawodników.

11.10 – Pokaz taneczny Egurrola Dance Studio,

11:25 – I część Meczu Charytatywnego Piłki Nożnej,

11.45 – podsumowanie I połowy meczu i "licytacja",

12.00 – II część Meczu Charytatywnego Piłki Nożnej,

12.20 – Podsumowanie meczu II licytacja,

12.35 – Masters Dojo WASW Piotr Moczydłowski,

12.50 – Podsumowanie imprezy, podziękowania za udział.

Kiermasz książek na Bemowie

Atrakcji nie zabraknie na Bemowie, gdzie imprezy z okazji finału WOŚP zorganizowano w szkole przy rozłogi 10:

10.00-18.00 Kiermasz Książek i stoisko DKM,

10.00-17.00 Gra terenowa po okolicach siedziby Sztabu,

13.00-18.00 Kącik nauki pierwszej pomocy, kącik gier planszowych oraz kącik malucha.

Pomogą też studenci

Pieniądze dla WOŚP zbierać będą również studenci. Samorząd WPiA UW wraz ze Sztabem WOŚP "Studenci Warszawy", jak co roku, organizują Charytatywny Turniej Piłki Halowej. Zawody odbędą się w hali sportowej Centrum Sportu i Rekreacji UW (Banacha 2a).

"Do wzięcia udziału zapraszamy wszystkich studentów oraz pracowników Uniwersytetu Warszawskiego (maksymalnie 2 osoby spoza UW w drużynie od 5 do 10 graczy). Gramy w drużynach bramkarz + 4 osoby w polu" - tłumaczą organizatorzy.



Zgłoszeń można dokonywać poprzez przesłanie wypełnionego formularza, jeszcze w niedzielę. Zawody stratują o godzinie 9.00.

Na sportowo

Około godziny 13 wystartują uczestnicy 12. biegu "Policz się z cukrzycą…" organizowanego w ramach Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Biegacze wystartują sprzed głównej sceny na placu Defilad i następnie przebiegną pod Marszałkowską.

Dalej trasa biegu będzie prowadziła ulicami: Jasną, Świętokrzyską, Mazowiecką, Królewską, pl. marsz. J. Piłsudskiego, Wierzbową, pl. Teatralny, Senatorską, Miodową, Krakowskie Przedmieście, Ossolińskich, pl. marsz. J. Piłsudskiego, Królewską, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Świętokrzyską, Jasną i tunelem na ul. Złotej na metę na pl. Defilad.

Krem pomidorowy

W tym roku Orkiestra gra na rzecz wyrównania szans w leczeniu noworodków. Jak informuje urząd miasta, podczas finału akcji na placu Defilad, Wodociągi Warszawskie zapewnią wodę niezbędną do przyrządzenia 20 tysięcy porcji gorącego kremu pomidorowego, który będzie wydawany wszystkim chętnym.

Ratusz zapowiedział też, że w niedzielę wejście do wszystkich oddziałów Muzeum Warszawy będzie darmowe. W zamian za to, pracownicy będą zachęcać do wrzucania pieniędzy do puszek WOŚP.

Na tvnwarszawa.pl pokazywaliśmy też jak wyglądają przygotowania na niedzielnego finału na placu Defilad:

