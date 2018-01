Informacje



Niektóre ulice będą nieprzejezdne, a autobusy pojadą objazdami. Zarząd Transportu Miejskiego poinformował o utrudnieniach w dniu finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Utrudnienia rozpoczną się w niedzielę, 14 stycznia, około godziny 13. Wtedy też wystartują uczestnicy 12. biegu "Policz się z cukrzycą…" organizowanego w ramach Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Biegacze ruszą sprzed głównej sceny na placu Defilad i następnie przebiegną pod Marszałkowską.

Dalej trasa biegu będzie prowadziła ulicami: Jasną, Świętokrzyską, Mazowiecką, Królewską, pl. marsz. J. Piłsudskiego, Wierzbową, pl. Teatralny, Senatorską, Miodową, Krakowskie Przedmieście, Ossolińskich, pl. marsz. J. Piłsudskiego, Królewską, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Świętokrzyską, Jasną i tunelem na ul. Złotej na metę na pl. Defilad.

Do godziny 15 – czyli do zakończenia biegu, ulice na jego trasie będą wyłączane z ruchu samochodów.

Autobusy objazdami

Około godziny 20.00 przed sceną na placu Defilad w niebo wystrzelą fajerwerki. "W tym czasie możliwe będzie zamknięcie ruchu na Marszałkowskiej pomiędzy Świętokrzyską a rondem R. Dmowskiego na kilkanaście minut" – informuje ZTM.

W godzinach 13.20 – 15.00 autobusy linii 102, 105, 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518 zostaną skierowane na trasy objazdowe.

"W przypadku zamknięcia ruchu na Marszałkowskiej podczas pokazu sztucznych ogni objazdem przez Emilii Plater pojadą autobusy linii 520, natomiast tramwaje mogą być skierowane na trasy ulicami al. Niepodległości – Chałubińskiego - al. Jana Pawła II" – podają urzędnicy.

Finał akcji

W tym roku Orkiestra gra na rzecz wyrównania szans w leczeniu noworodków. Jak informuje urząd miasta, podczas finału akcji na placu Defilad, Wodociągi Warszawskie zapewnią wodę niezbędną do przyrządzenia 20 tysięcy porcji gorącego kremu pomidorowego, który będzie wydawany wszystkim chętnym.

Ratusz zapowiedział też, że w niedzielę wejście do wszystkich oddziałów Muzeum Warszawy będzie darmowe. W zamian za to, pracownicy będą zachęcać do wrzucania pieniędzy do puszek WOŚP.

Na tvnwarszawa.pl pokazywaliśmy też jak wyglądają przygotowania na niedzielnego finału na placu Defilad:

