Podwórka z wymaganym identyfikatorem do parkowaniafot. UD Wola



Zarząd dzielnicy Wola zatwierdził właśnie regulaminy, w myśl których wjechać i parkować na wybranych podwórkach będą mogli tylko mieszkańcy oraz przedsiębiorcy. W środę rozpocznie się wydawanie identyfikatorów oraz wdrażanie nowej organizacji ruchu. Pilotażowy projekt będzie realizowany w czterech lokalizacjach.

- Szczególnie w Strefie Płatnego Parkowania bardzo wielu użytkowników biur zlokalizowanych w centrum miasta pozostawia swoje samochody całkowicie poza strefą parkowania, blokując dostęp do mieszkań i posesji mieszkańcom wielu miejsc na Woli – zauważa Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy.

Chodzi o zjawisko zamiany podwórek w bezpłatne parkingi. Wola chce uporządkować tę kwestię. Dzielnicowi urzędnicy razem z mieszkańcami przez ostatnie kilka lat dyskutowali, w jaki sposób przywrócić podwórka mieszkańcom i unormować sytuację parkingową. W wyniku rozmów powstał pilotażowy projekt.

Wjazd tylko dla mieszkańców i najemców

– Na podwórkach pojawią się wyznaczone miejsca postojowe, z których korzystać będą mogli tylko mieszkańcy oraz najemcy lokali użytkowych. Przy wjazdach, zostaną ustawione znaki zakazu ruchu, a mieszkańcy uzyskają specjalne identyfikatory – tłumaczy Krzysztof Strzałkowski.

Możliwość wjazdu, zatrzymania się i parkowania na podwórkach objętych pilotażem będą miały osoby posiadające specjalny identyfikator, służby miejskie oraz usługodawcy i dostawcy świadczący usługi dla mieszkańców bądź najemców lokali użytkowych. Aby otrzymać przepustkę na podwórko należy: posiadać meldunek w obrębie danego podwórka, posiadać tytuł prawny do nieruchomości znajdującej się w obrębie podwórka. Identyfikator dostaną też współlokatorzy właścicieli mieszkania oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą.

W pierwszych trzech przypadkach identyfikatory będą wydawane na stałe, a w przypadku przedsiębiorców - na rok. Na jednej przepustce będą mogły się znaleźć tablice rejestracyjne maksymalnie dwóch samochodów.

O przestrzeganie nowych zasad dbać mają straż miejska i policja. Przed wjazdem na podwórko pojawią się znaki informujące o zakazie ruchu z wyłączeniem posiadaczy identyfikatorów.

- Jeśli podwórko będzie odpowiednio oznakowane, a straż miejska otrzyma zgłoszenie, to oczywiście będzie interweniować - mówi Sławomir Smyk z warszawskiej straży miejskiej.

Za złamanie zakazu grozi mandat do 250 złotych i pięć punktów karnych.

Wnioski w ZGN lub Internecie

- Stosowne wnioski będzie można składać w siedzibie ZGN Wola przy Bema 70 oraz w odpowiednim dla danego podwórka Terenowym Zespole Obsługi Mieszkańców. Wydanie identyfikatora jest bezpłatne - dodaje Strzałkowski.

Wniosek o identyfikator będzie można również złożyć w Internecie.

Na początku pilotaż obejmie następujące obręby ulic: Elektoralna, Biała, Ogrodowa, al. Jana Pawła II, Dzielna 15 i 15a, Nowolipki 26, 28, 28A, 28B, 30, 32, 34, al. Solidarności, Żelazna, Nowolipie oraz Piaskowa 7, 9, 11.

- Wprowadzany przez nas pilotaż ma służyć mieszkańcom. Sprawi, by zaparkowanie samochodu w obrębie miejsca zamieszkania nie stanowiło tak dużego kłopotu, jak do tej pory. Jeżeli te rozwiązania sprawdzą się w praktyce, to program będzie rozszerzany na kolejne podwórka – kończy burmistrz Strzałkowski.

