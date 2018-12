Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego w nowym miejscu

Informacje

Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego od poniedziałku oficjalnie działa w nowej lokalizacji. Pacjenci będą teraz korzystać ze zmodernizowanych pomieszczeń i nowego sprzętu.

Centrum mieści się w pawilonie numer pięć Szpitala Wolskiego, gdzie wcześniej była kardiologia, przeniesiona w ubiegłym roku do nowego budynku. Pawilon został zmodernizowany i wyposażony. Zapewnia pacjentom i personelowi - jak podkreśla kierownictwo szpitala - lepsze warunki pobytu i terapii i pracy.

Na potrzeby placówki przebudowano ponad 1300 metrów kwadratowych powierzchni wraz z infrastrukturą rozmieszczoną na trzech kondygnacjach.

Na parterze znajduje się część ambulatoryjna: zespół leczenia środowiskowego i poradnia zdrowia psychicznego. W tej części z pacjentami pracuje czterech lekarzy psychiatrów, 15 psychologów i psychoterapeutów oraz pielęgniarki. Dwa piętra zajmuje 30-łóżkowy kliniczny oddział psychiatryczny z psychiatryczną izbą przyjęć. W tej części pacjentami zajmuje się 10 lekarzy (dwóch lekarzy psychiatrów, dwóch w trakcie specjalizacji i sześciu rezydentów), dwóch psychologów klinicznych, terapeuta zajęciowy oraz pielęgniarki i personel pomocniczy.

Remont kosztował prawie 4 miliony

- Problem zdrowia psychicznego to problem, który staje przed nami wszystkimi, przed całą Polską, również przed Warszawą. Ministerstwo Zdrowia prognozuje, że co czwarta osoba będzie miała problemy ze zdrowiem psychicznym i dlatego priorytetowo traktujemy tę dziedzinę - powiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Zaznaczył, że "miasto Warszawa przyczyniło się do tej inwestycji", której koszt wyniósł 3,8 miliona złotych. Prezydent stolicy wskazał, że pawilon piąty to kolejny budynek placówki wyremontowany dzięki dotacji miasta. Podkreślał, że Szpital Wolski od lat wspierany jest finansowo przez stołeczny ratusz. Od 2007 do 2018 roku otrzymał na inwestycje 84,3 miliona złotych.

Niewiele takich oddziałów

Wiceminister zdrowia Zbigniew Król powiedział, że nie mógł nie przyjechać na tak ważną uroczystość, bo resort korzysta z doświadczeń wolskiej placówki, w której opieka środowiskowa została postawiona na pierwszym planie już dość dawno. - Chcemy, by w całym kraju zafunkcjonowała podobnie - zaznaczył.

- Takich wyremontowanych miejsc jak to, wielu w kraju nie ma. Centrów jest 28, część z nich wymaga restrukturyzacji. Liczymy, że samorządy lokalne w miejscowościach, gdzie realizujemy pilotaż, będą równie aktywne. Ze swej strony pracujemy ciężko, żeby część, która jest od nas najbardziej zależna, czyli organizacja i jej finansowanie, była odpowiednia - dodał.

Centrum realizuje dwa projekty

Wolskie Centrum utworzono według wytycznych "Narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego" w czerwcu 2012 r. Było jednym z pierwszych w kraju i pierwszym w stolicy ośrodkiem oferującym kompleksową, finansowaną z pieniędzy NFZ, pomoc psychiatryczną, psychologiczną i psychoterapeutyczną.

W tym roku przystąpiło do dwóch projektów: ministerialnego ogólnokrajowego "Programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego", finansowanego przez NFZ, który potrwa do 30 czerwca 2021 r., oraz prowadzonego przez biuro stołecznego ratusza "Warszawskiego zintegrowanego systemu leczenia i wspierania środowiskowego osób z zaburzeniami psychicznymi", finansowanego z funduszy unijnych, który zakończy się w listopadzie 2020 r.

PAP/kk/pm