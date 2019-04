Wołomin: hala w ogniu

Informacje

Płonęła hala magazynowa w Wołominie. - Sytuacja jest już opanowana, ale na miejscu wciąż pracuje 12 jednostek - poinformowała w poniedziałek wieczorem straż pożarna.

Do zdarzenia doszło po godzinie 17:00 na ulicy Łukasiewicza 7. - Płonęła hala o wymiarach 20 na 80 metrów. W środku były materiały PCV - informował Daniel Kwiatkowski rzecznik prasowy straży pożarnej w Wołominie.

- Gdy strażacy przyjechali na miejsce, budynek był w 70 procentach w ogniu. Pracownicy próbowali ugasić pożar, jednak im się to nie udało. Nikt nie ucierpiał - opisał dalej Kwiatkowski.

Po godzinie 19 sytuacja była już opanowana, ale strażacy wciąż pracowali na miejscu, trwało dogaszanie.

- Akcja potrwa do późnych godzin nocnych. Na miejscu pracuje 12 jednostek straży pożarnej, plus dwa podnośniki, które są potrzebne, by przygasić pożar i rozpocząć rozbiórkę magazynu - informował wówczas rzecznik straży.

Jak dodał, konstrukcja hali jest uszkodzona przez temperaturę. Budynek złożył się, ale nie całkowicie, dlatego straż pożarna nie może wejść do środka.

1/4 Pożar hali w Wołominie fot. Lech Marcinczak, tvnwarszawa.pl 2/4 Pożar hali w Wołominie fot. Lech Marcinczak, tvnwarszawa.pl 3/4 Pożar hali w Wołominie fot. Lech Marcinczak, tvnwarszawa.pl 4/4 Pożar hali w Wołominie fot. Lech Marcinczak, tvnwarszawa.pl







em/pm