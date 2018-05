Wola chce stałej wagi dla ciężarówek na Odolanach. Drogowcy odpowiadają

Informacje

Ciężarówki na Odolanach (zdj. archiwalne) fot. UD Wola

- Duży ruch samochodów ciężarowych powoduje również szybką degradację istniejących, często świeżo wyremontowanych dróg, jak na przykład fragmenty Jana Kazimierza, Ordona czy Sowińskiego - mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli.

"Przeładowane pojazdy"

Przypomina, że ciężarówki generują hałas i pozostawiają pył. - W związku z tym zwróciliśmy się do Zarządu Dróg Miejskich z wnioskiem o montaż stałej wagi dla samochodów ciężarowych, która mogłaby powstać na ulicy Ordona – dodaje.

Jak już pisaliśmy, na razie ZDM kontroluje ulice Jana Kazimierza przy pomocy wagi zamontowanej "na pewien czas", czyli mobilnej. Władze Woli przekonują, że zbliżający się remont kolejnego fragmentu ulicy Ordona będzie dobrą okazją do ustawienia tego typu urządzeń pomiarowych.

- Mobilny punkt ważenia samochodów ciężarowych, który został czasowo uruchomiony w rejonie ulicy Jana Kazimierza, pokazał, że niektóre pojazdy były przeładowane nawet o kilka ton. Tego typu sytuacjom musimy zapobiegać, gdyż przeładowany samochód stwarza ogromne zagrożenie dla innych użytkowników. Chcemy, aby kontrole były bardziej systematyczne i szczegółowe – podkreśla Strzałkowski.

Czy Zarząd Dróg Miejskich przychyli się do prośby dzielnicowych urzędników?



- Jak najbardziej będzie waga docelowa. Kiedy zaczęliśmy kontrole zimą, to mówiliśmy, że ta na Jana Kazimierza jest czasowa i została zlikwidowana wraz z pracami związanymi z poprawą dróg na Odolanach – wyjaśnia Karolina Gałecka, rzeczniczka ZDM.

Dodaje, że teraz drogowcy przygotowują organizację ruchu, by móc ustawić stałą wagę przy Gniewkowskiej. – To wymaga czasu i uzgodnień. Chcielibyśmy, by stało się to jak najszybciej. Jeżeli się uda, to jeszcze w tym roku – tłumaczy Gałecka.

ZOBACZ ROZMOWĘ Z KIEROWCĄ CIĘŻARÓWKI DOTYCZĄCĄ PROBLEMU NA ODOLANACH:





