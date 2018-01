Wojewoda wywłaszczył działkę. Bliżej budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Informacje

O tę działkę toczy się spór fot. tvn24.pl

Pod drogę publiczną

Chodzi o działkę znajdującą się na placu Defilad - przy parku Świętokrzyskim, obok "ślimaka". Jak już pisaliśmy, ma tam powstać dojazd do przyszłego muzeum, ale jest w rękach prywatnych.

12 lat walki

- Decyzję o wywłaszczeniu najpierw wydał starosta powiatu warszawskiego zachodniego (wyznaczony przez wojewodę do rozpatrzenia wniosku - red.), wojewoda przyjął odwołanie i odesłał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Później sprawą zajął się sąd, który przyznał nam i staroście rację. A teraz wojewoda mazowiecki wywłaszczył działkę pod drogę publiczną - mówi Bartosz Milczarczyk, rzecznik ratusza.Jak podkreśla, to duży krok w kierunku budowy muzeum. Urząd miasta czeka jednak jeszcze na uprawomocnienie decyzji. Jeżeli tak się stanie, ratusz będzie mógł złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. A równolegle będzie rozmawiał z właścicielem działki - spółką Waban o odszkodowaniu. Jak już pisaliśmy, właściciel chciał za ten teren około 7 milionów złotych. - Rzeczoznawca wycenił ją na trochę ponad 3 miliony złotych. Naszym zdaniem to jest akceptowalna wycena - podkreśla Milczarczyk.Zadowolenia z decyzji wojewody nie kryją przedstawiciele Muzeum Sztuki Nowoczesnej. - Cieszymy się bardzo, bo to potwierdza, że działamy zgodnie z planem. Oczywiście to nie jest całkowity sukces, bo musimy poczekać na ewentualne odwołanie, ale raczej jesteśmy optymistami - mówi tvnwarszawa.pl Marcel Andino Velez, wicedyrektor MSN.Pierwszą informację o wywłaszczeniu działki przez wojewodą podała "Gazeta Stołeczna".

MSN to też inwestycja niewiarygodnie pechowa. Od powołania do życia samej instytucji minęło ponad 12 lat. Problemy z działką dojazdową wynikają z reprywatyzacji. Kilka lat temu ta niewielka nieruchomość została zwrócona, a następnie przejęta przez spółkę Milstone, później z kolei trafiła do spółki Waban. CZYTAJ WIĘCEJ O SPRAWIE.



Na razie nie wiadomo, kiedy inwestycja może ruszyć.

ZOBACZ MATERIAŁ O MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ:

