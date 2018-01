Wojewoda: prezydent stolicy chce wstrzymać budowę odcinka obwodnicy

Informacje

- To jest kompletna nieodpowiedzialność prezydenta miasta stołecznego Warszawy – tak wojewoda skomentował odwołanie stołecznego ratusza od decyzji na budowę fragmentu Południowej Obwodnicy Warszawy. Urzędnicy chcieli, by znalazł się w niej wymóg instalacji filtrów spalin.

Sprawa dotyczy tunelu, który ma powstać na ursynowskim odcinku obwodnicy. Wojewoda przypomniał, że decyzję wydał 28 grudnia "wielkim wysiłkiem".

"Nie chodzi o żadne filtry"

- Co nas spotyka? Podważenie decyzji budowlanej. Mówię to specjalnie, bo to nie chodzi o żadne filtry, nie chodzi o żadne inne elementy. Chodzi o podważenie decyzji pozwolenia na budowę – stwierdził we wtorek na konferencji prasowej Zdzisław Sipiera

I przekonywał, że prezydent miasta odwołując się od jego decyzji do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa chce "wstrzymać budowę tego odcinka POW".

Odniósł się także bezpośrednio do kwestii filtrów spalinowych w tunelu, o które toczy się bój. Zapewniał, że powstaną.

- One są przewidziane w tym pozwoleniu, tylko że każda inwestycja tak ogromna, która wpływa na środowisko, ma swoje zasady powstawania. Jeżeli opinie wydane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska zakładają, że będzie budowa takich filtrów, tylko powykonawcza, to w tej decyzji jest wydana i jest obowiązująca. To oczywiście jest przewidziane. Natomiast, jakie to będą filtry, jakie to będą rozwiązania techniczne, pokażę czas po badaniach – zapewniał wojewoda.

Odrzucona petycja

Władze Warszawy odwołały się od decyzji Sipiery w piątek. Zaapelowały, by nakładała na inwestora wymóg montażu filtrów spalin w wentylatorniach tunelu. Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski przekonywał, że wcześniej wojewoda mazowiecki odrzucił petycję, pod którą podpisało się 7 tysięcy mieszkańców Ursynowa. Postulowali oni, by zobowiązał inwestora do instalacji filtrów.

Konflikt dotyczy odcinka pomiędzy Puławską a Przyczółkową. Tunel ma mieć około dwóch kilometrów. Przejdzie pod ulicami: Pileckiego, Stryjeńskich, Braci Wagów, pod pierwszą linią metra, Lanciego i Rosoła oraz Nowoursynowską.

Południowa Obwodnica Warszawy to droga ekspresowa, która pobiegnie przez Ursynów, Wilanów i Wawer. Umożliwi powiązanie dróg krajowych w kierunku Terespola, Lublina, Krakowa czy Wrocławia oraz połączenie z Trasą Armii Krajowej, co ułatwi dojazd do Gdańska czy Białegostoku.

