Wojewoda podał możliwą datę otwarcia metra na Targówku

- Istnieje autentyczna szansa przy tej współpracy, którą stosuje wykonawca, inwestor, a po stronie rządowej Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, żeby oddać dokument, który umożliwia funkcjonowanie i odbiór końcowy metra do połowy września - poinformował wojewoda mazowiecki na wtorkowej konferencji prasowej.



Jak zapewnił wojewoda Zdzisław Sipiera, Mazowiecki Urząd Wojewódzki jest gotowy w każdym momencie na otwarcie metra na Targówek, "traktując bardzo poważnie tak dużą inwestycję warszawską".

- Do tego, żeby to się stało, musi być dwóch partnerów. Po mojej rozmowie z prezydentem Trzaskowskim, nastąpiły takie decyzje - jest pełna wymiana informacji, dokumentów, są one uzupełniane na bieżąco - dodał.

"Przygotowywanie do pierwszych wizyt odbiorowych"

- Jestem po porannym spotkaniu ze wszystkimi inspektorami powiatowych inspektoratów nadzorów budowlanych na Mazowszu - kontynuował wojewoda mazowiecki. I dodał, że posiada potwierdzenie od inspektoratu wojewódzkiego, że proces gromadzenia dokumentów zbliża się ku końcowi.

- Trwa przygotowanie do pierwszych konkretnych wizyt odbiorowych. Istnieje autentyczna szansa przy tej współpracy, którą stosuje wykonawca, inwestor, a po stronie rządowej Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, żeby oddać dokument, który umożliwia funkcjonowanie i odbiór końcowy metra do połowy września - podsumował.

Nowe stacje

Po wschodniej stronie miasta metro rozbudowano o trzy stacje: Szwedzka, Targówek, Trocka. Umowę na budowę z włoską firmą Astaldi podpisano w marcu 2016 roku. Opiewała na ponad miliard złotych.

Budowa skończyła się w maju. Na początku sierpnia informowaliśmy, że pracownicy Metra Warszawskiego codziennie stawiają się do pracy na gotowych stacjach, jednak nie zostały one formalnie oddane do użytku, więc nie mogą skorzystać z nich pasażerowie.

Cała druga linia metra ma być gotowa przed 2023 rokiem. Wszystkie odcinki rozbudowywanej linii M2 są albo w budowie, albo trwa postępowanie poprzedzające podpisanie umów z wykonawcami.

