Wojewoda nie zablokował referendum. "Nie jest wiążące tylko konsultacyjne"

Uchwała gminy Baranów w sprawie referendum dotyczącym budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego jest zgodna z prawem - poinformował w czwartek wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera.

Rada gminy Baranów 18 kwietnia podjęła uchwałę o referendum w sprawie CPK, ma ono się odbyć 17 czerwca.

Mieszkańcy odpowiedzą na dwa pytania. Pierwsze ma brzmieć: czy chce Pan/Pani budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w gminie Baranów? Drugie pytanie dotyczy zapisów specustawy: czy Pana/Pani zdaniem są one korzystne dla mieszkańców?



- To, co uchwaliła rada gminy Baranów jest zgodne z polskim prawem, nie ma żadnych przesłanek, by wojewoda mógł tutaj interweniować - powiedział podczas konferencji prasowej wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera.



Dodał, że referendum jest wolą radnych, do której mają pełne prawo. Według wojewody wynik referendum będzie opinią dla wójta i władz lokalnych, ale niewiążącą, a jedynie konsultacyjną. Podkreślił, że mieszkańcy mają prawo do wyrażania takich opinii.

Wojewoda zwrócił uwagę na transparentność postępowania w przypadku CPK oceniając, że sprawa dotyczy "tematu bardzo trudnego, ogromnego".- To są duże połacie ziemi, to są ogromne pieniądze, które rząd polski będzie w tę inwestycję wkładał. Urząd wojewody mazowieckiego też będzie tę ogromną inwestycję obsługiwał z pozycji przepisów prawnych. Dlatego też nie ma żadnych podstaw, żeby kwestionować uchwałę referendalną w Baranowie - podkreślił.Pytany był, czy podejmując decyzję w sprawie referendum analizował także jego skutki prawne, np. gdyby okazało się, że lokalna społeczność opowie się przeciw budowie lotniska w gminie Baranów.- To sprawa, która wymaga pewnego namysłu, analizy. Często są pytania stawiane, czy wojewoda przewiduje skutki, czy wojewoda zastanawia się, czy to jest gospodarne, czy to jest legalne itd. Aspekty, które są rozważane, muszą być ograniczone do zakresu przepisów prawa. Wojewoda zajmuje się tylko i wyłącznie legalizmem, wszystkie inne sprawy nie są przedmiotem sprawdzania poprawności uchwały - wyjaśnił.Podkreślił, że nie może wchodzić w kompetencje samorządów, a skutki referendum będą wynikiem działań samorządu, który ma zapisaną w konstytucji i ustawie podmiotowość oraz odpowiedzialność.

Sipiera pytany był także, czy, jego zdaniem, pytanie referendalne dotyczące specustawy rządowej nie jest zbyt szerokie. Jego zdaniem w przypadku tej uchwały nie ma zapisów, które wykraczałyby poza kompetencje samorządu.



- Wojewoda w tym momencie kończy sprawę w tym zakresie - poinformował. Dodał, że termin na podjęcie decyzji mija co prawda w poniedziałek, ale wolał o niej poinformować wcześniej, co oznacza, że uchwała rady gminy wchodzi w życie, a termin oraz logistyka przeprowadzenia referendum nie są zagrożone.



Sipiera odniósł się także do kwestii odszkodowań dla mieszkańców gminy Baranów. - Kwestia tak ogromnej inwestycji, która wymaga wielomiliardowych wydatków jest też taka, że wywłaszczenie na cele publiczne nie jest za cenę nie wiadomo jaką. To jest za cenę rynkową - mówił.



Wojewoda przyznał, że czasami w takich sytuacjach dochodzi do sporów, ponieważ niektórzy uważają, że coś jest warte 100 zł, a inni, że 1000 zł. - Tutaj można sobie wyobrazić, że ten teren jest jednak terenem zamkniętym. Bo to nie jest teren, który ma na przykład 200 km i w różnych miejscach może mieć różne wartości. Ale to już jest kwestia procedury, do tego się dochodzi. Nie ma żadnych niebezpieczeństw dla mieszkańców - zapewnił.

Centralny Port Komunikacyjny

Pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego wytypowano teren inwestycyjny liczący 66,2 km kw., który znajduje się w gminach: Baranów (powiat grodziski), Teresin (powiat sochaczewski) i Wiskitki (powiat żyrardowski).



4 czerwca w Baranowie ma ruszyć punkt konsultacyjny dotyczący inwestycji. Mieszkańcy będą mogli uzyskać tam dane: dotyczące samej inwestycji; tego, co wynika ze specustawy uchwalonej przez parlament; tego, jak ta ustawa i sama inwestycja wpłynie na ich życie; korzyści, które niesie dla nich inwestycja CPK; tego, jakie będą następne kroki z nią związane.

Nowe lotnisko ma powstać między Łodzią a Warszawą i być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Na jego lokalizację wskazywana jest miejscowość Stanisławów w gminie Baranów. Port powstanie na ok. 3 tys. ha. Do końca 2019 r. mają trwać prace przygotowawcze, a sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.

