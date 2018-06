Wojciechowicz chce referendum w sprawie Okęcia. Będzie zbierać podpisy

Informacje

- W ciągu kilkunastu dni zaczniemy zbierać podpisy pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum ws. przyszłości warszawskiego lotniska Okęcie - zapowiedział kandydat na prezydenta stolicy Jacek Wojciechowicz.

Wojciechowicz na briefingu prasowym w Pałacu Kultury stwierdził, że jego Instytut Rozwoju Warszawy jako pierwszy zaczął bronić Lotniska Chopina, a PiS w sprawie tego lotniska "kręci". - Z jednej strony mówi o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, a z drugiej strony mówi, że utrzyma Okęcie, co kompletnie jest bezsensowne ekonomicznie i na dodatek rząd od początku mówił inaczej, że zamknie Okęcie i Modlin - powiedział Wojciechowicz.

Dwa miesiące na zebranie podpisów

Dodał, że PO również nie zajmuje jednoznacznego stanowiska, mimo jego wniosków do Rady Warszawy.

- W związku z tym mój Instytut Rozwoju Warszawy postanowił, ze rozpocznie zbiórkę podpisów pod referendum i zmusimy Radę Warszawy do tego, żeby rada zapytała warszawiaków o to, czy chcą mieć w Warszawie lotnisko czy nie - zapowiedział były wiceprezydent.

Podkreślał, że lotnisko Okęcie to m.in. 15 tysięcy miejsc pracy, a ponadto już zostały wydane pieniądze na rozbudowę portu. - Zaktywizujemy wszystkie możliwe środowiska w Warszawie, żeby zebrać podpisy i doprowadzić do referendum w tej sprawie - podkreślił Wojciechowicz.

Dopytywany przez dziennikarzy, powiedział, że do przeprowadzenia referendum konieczne jest zebranie "dobrze ponad 100 tysięcy" podpisów, a czas na ich zbiórkę to dwa miesiące.

"To jest kwestia kilkunastu dni"

Dziennikarze pytali także, kiedy rozpocznie się zbiórka podpisów. - Zaczynamy na dniach, bo musimy powołać komitet referendalny, musimy zgłosić go do odpowiednich organów i dopiero wtedy ta zbiórka się zacznie. Ale to nie jest kwestia miesięcy, tylko to jest kwestia kilkunastu dni - podkreślił były wiceprezydent stolicy.

Centralny Port Komunikacyjny ma powstać między Łodzią a Warszawą i ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Na jego lokalizację wskazywana jest miejscowość Stanisławów w gminie Baranów. Po pierwszym etapie budowy port ma obsługiwać do 45 milionów pasażerów rocznie, a docelowo nawet ok. 100 milionów. Do końca 2019 r. mają trwać prace przygotowawcze, a sam port ma być budowany przez kolejnych 8 lat, czyli do końca 2027 r.

