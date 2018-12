Informacje

Wodociągowcy przelali co najmniej milion złotych prywatnej osobie

MPWiK przelało ponad milion złotych fot. Shutterstock

- Z ubolewaniem informujemy, że doszło do błędnego przelewu bankowego zrealizowanego przez służby finansowe spółki na rachunek nieupoważnionej osoby – powiedziała gazecie Marzena Wojewódzka, rzeczniczka MPWiK.

Mowa o kwocie pomiędzy milionem a trzema milionami złotych – miało to być wynagrodzenie za prace przeprowadzone dla MPWiK przez zewnętrznego wykonawcę. – Do błędu doszło w trakcie przetwarzania płatności przez operatora, co spowodowało wybranie błędnego numeru rachunku – tłumaczy dziennikowi Wojewódzka.

Rzeczniczka podkreśla jednak, że tego samego dnia uruchomiono procedurę zwrotu przelewu i pieniądze wróciły do spółki. Chwilę później wodociągowcy rozpoczęli kontrolę, której częściowe wyniki wykazały, że "bezpośrednią przyczyną był błąd pracownika". Rozwiązano z nim umowę o pracę w trybie dyscyplinarnym, trwa sprawdzanie, kto jeszcze zawinił. Dodatkowy zewnętrzny audytor przegląda systemy informatyczne.

MPWiK twierdzi, że wcześniej nigdy to się nie zdarzyło. Spółka powiadomiła również organy ścigania o całej sprawie.

ZOBACZ TEŻ KONFERENCJĘ O PLANACH INWESTYCYJNYCH WODOCIĄGOWCÓW:





ran/ec