Woda w szkole wreszcie czysta, uczniowie wracają

Szkoła została zamknięta Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Uczniowie podstawówki przy Cyrklowej wracają do szkoły. Zajęcia, odwołane z powodu awarii przyłącza wody i zanieczyszczenia jej bakterią kałową, zostaną wznowione w piątek. Jak zapewnia urząd dzielnicy, do budynku dociera już czysta, zbadana przez sanepid woda.

- W czwartek, 11 października, dyrektor Szkoły Podstawowej numer 279 poinformowała, że w związku z pozytywnymi wynikami stanu wody, zajęcia dydaktyczne w placówce zostaną wznowione w piątek. Uruchomione zostanie także wydawanie obiadów - przekazał rzecznik południowopraskiego urzędu Andrzej Opala.

Dwie awarie i bakterie w wodzie

Zajęcia dydaktyczne zostały zawieszone 2 października. Jednak problemy z wodą w budynku szkoły rozpoczęły się jeszcze w wakacje, kiedy przeprowadzono remont sieci wodno-kanalizacyjnej. Na przełomie września i października doszło do dwóch awarii. Urzędnicy odkryli też, że woda była zanieczyszczona bakterią kałową.

Początkowo powrót uczniów do budynku planowany był na początek tego tygodnia. W miniony weekend Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wykonało dla szkoły indywidualne przyłącze do sieci wodno-kanalizacyjnej. Instalacja była gotowa już w poniedziałek, ale zanim została dopuszczona do użytku, sanepid musiał jeszcze sprawdzić stan jakości i czystości wody.

We wtorek Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna pobrała próbki do badań, dziś ogłosiła, że w wodzie nie ma już bakterii i nadaje się ona do użytku.

Nie było objawów zatruć

O złych warunkach sanitarnych w SP nr 279 poinformowała nas jedna z mam za pośrednictwem Kontaktu 24. Jeszcze zanim doszło do odwołania zajęć, kobieta pisała, że dzieci muszą korzystać z wody w baniakach, przenośnych umywalek i szaletów ustawionych przed szkołą.

Władze dzielnicy zapewniają, że nie dotarły do nich informacje o zatruciach, które mogłaby spowodować bakteria wykryta w wodzie. Dodatkowo dyrekcja szkoły wskazuje, że odwołanie zajęć na blisko dwa tygodnie nie wpłynie na opóźnienie realizacji programu, a nauczyciele zdążą nadrobić zaległości.

