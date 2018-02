Informacje

Włamanie do domu w Pęcicach Lech Marcinczak



We wtorek po godzinie 18 doszło do włamania do domu pod Pruszkowem. Z nieoficjalnych informacji tvnwarszawa.pl wynika, że wśród skradzionych przedmiotów była broń palna.



Informację na ten temat otrzymaliśmy od czytelnika na Kontakt24.

We wtorek późnym popołudniem doszło do włamania do domu w Pęcicach, gdzie dokonano kradzieży sejfu. Miały się w nim znajdować: pieniądze, złoto, pięć sztuk broni palnej oraz amunicja.



Informację o włamaniu potwierdziła nam oficer prasowa z policji w Pruszkowie Karolina Kańka. - Zostało skradzione mienie znacznej wartości - dodała.

Kańka poinformowała również, że sprawa została przekazana z komendy powiatowej do Komendy Stołecznej Policji.



Monika Brodowska z sekcji prasowej z KSP nie chciała jednak odnieść się do pytań dotyczących skradzionych przedmiotów, a szczególnie broni palnej. Poinformowała, że "trwają czynności w tej sprawie", a z uwagi na jej powagę przejął ją warszawski wydział kryminalny.

Informację o kradzieży broni potwierdziliśmy w dwóch niezależnych źródłach.

Włamanie do domu w Pęcicach





