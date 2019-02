Informacje

Trasa S8 na odcinku między Paszkowem a Przeszkodą fot. GDDKiA

Odcinek drogi S8 od Mszczonowa do Janek będzie w całości przejezdny późną wiosną - zapowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Trwają ostatnie prace.

Zgodnie z kontraktem termin oddania inwestycji to lipiec 2019. Drogowcy rozbudowują obecnie trasę S8 na odcinku między węzłami Radziejowice i Paszków.

- Planujemy oficjalne oddanie drogi latem - powiedział Jan Krynicki, rzecznik GDDKiA. - Jednak udostępnienie pełnego ciągu głównego w obu kierunkach chcemy zapewnić jak najwcześniej. Wykonawca potrzebuje kilkunastu dni na roboty, a następnie miesiąca na ustabilizowanie się położonej, betonowej nawierzchni, aby puścić ruch - dodał.

Jeśli się to uda, pod koniec kwietnia trasa powinna być już dostępna dla kierowców. Krynicki zastrzega jednak, że do lata będą toczyły się ostatnie prace, więc może wiązać się to z tymczasową organizacją ruchu.

Przypomnijmy, że na początku grudnia drogowcy oddali około 13 kilometrów drogi ekspresowej w okolicy Nadarzyna (odcinek między węzłem Paszków a granicą gminy Żabia Wola).

Kolejny odcinek S8 oddany do użytku fot. GDDKiA

21,5 kilometra ekspresówki

Jak informowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, powstaje "odcinek drogi ekspresowej o długości około 21,5 kilometra z węzłami drogowymi, obiektami inżynierskimi, miejscami obsługi podróżnych i obwodem utrzymania drogi".

W ramach prac trwa "przebudowa dróg lokalnych w niezbędnym zakresie, budowa dróg dojazdowych dla obsługi terenów przyległych, budowa przejść dla zwierząt". "Ponadto inwestycja obejmuje przebudowę urządzeń towarzyszących z zakresu branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, gazowej, sanitarnej" - dodano.

Zaplanowano 12 wiaduktów, trzy mosty, sześć kładek dla pieszych, jedno przejście dla dużych zwierząt oraz przepusty z funkcją przejścia dla zwierząt. Wybudowano także cztery węzły (Żabia Wola, Siestrzeń, Młochów oraz Nadarzyn) oraz cztery Miejsca Obsługi Podróżnych (Krze, Żabia Wola, Przeszkoda, Urzut).

Budowa podzielona jest na dwa zadania.

Firma Strabag ma oficjalnie czas na dokończenie odcinka Radziejowice - Przeszkoda (9,9 km) do lipca. Za wykonanie zadania zainkasuje 306,9 mln złotych. Z kolei termin na ukończenie trasy między Przeszkodą a Paszkowem minie w sierpniu. W umowie z firmą Intercor był on początkowo określony jako wcześniejszy, plany pokrzyżowało jednak odkrycie cmentarza na terenie budowy w Nadarzynie. Prace archeologiczne opóźniły inwestycję o siedem miesięcy. Wykonawca otrzyma za wykonanie zadania 436,65 mln zł.

Zobacz materiał dotyczący otwarcia S8 na odcinku Przeszkoda-Paszków:

Kolejny odcinek S8 oddany do użytku GDDKiA

kk/PAP/pm