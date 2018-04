Wkopali kamień pod kamień. Budują nietypowy pawilon

Informacje

Inspiracja - pobliskie głazy narzutowe

Pawilon powstaje w ramach projektu Life+ WislaWarszawska.pl. Ma pełnić funkcję ośrodka edukacyjnego, w którym znajdzie się sala wystawienniczo-wykładowa. Będzie miał dwie kondygnacje, w których odbywać się mają m.in. warsztaty, wykłady czy lekcje przybliżające warszawiakom informacje na temat Wisły.Budynek powstaje na polanie między Wisłą a ulicą Wybrzeże Puckie, niedaleko mostu Gdańskiego. O jego początkach wiele razy pisaliśmy na tvnwarszawa.pl. Inwestycja miała być gotowa w 2016 roku. Opóźnienie spowodowały "formalności".

We wtorek udało się podpisać akt erekcyjny wmurować kamień węgielny. Na placu budowy praca wre. Nietypowy pawilon ma już swoją podstawę.



Projektując obiekt, architekci z krakowskiej pracowni eM4 inspirowali się głazami narzutowymi. Dlatego budynek będzie przypominał wielki, wydrążony kamień. "Front pawilonu zostanie w pełni przeszklony. Pozwoli to na podziwianie przez jego użytkowników okolicznej przyrody bez względu na pogodę" - zapowiadają urzędnicy ratusza. "Przy pawilonie pojawi się też polana rekreacyjno-piknikowa przeznaczona m.in. do prowadzenia zajęć w terenie" - dodają.

1/8 Wizualizacja pawilonu Life+ fot. Urząd Miasta 2/8 Wizualizacja pawilonu Life+ fot. Urząd Miasta 3/8 Wizualizacja pawilonu Life+ fot. Urząd Miasta 4/8 Wizualizacja pawilonu Life+ fot. Urząd Miasta 5/8 Wizualizacja pawilonu Life+ fot. Urząd Miasta 6/8 Wizualizacja pawilonu Life+ fot. Urząd Miasta 7/8 Inspiracje architektoniczne i wizualizacja fot. Urząd Miasta 8/8 Inspiracje architektoniczne i wizualizacja fot. Urząd Miasta

















- To rozwiązanie pozwoli w pełni unaocznić związek pomiędzy człowiekiem a przyrodą - przekonywała Iwona Zwolińska, kierowniczka projektu Life+ WislaWarszawska.pl. - Chcemy by to miejsce było inspirujące. Tu edukacja będzie mieszać się z rekreacją. Po obejrzeniu ekspozycji, odwiedzający będą mogli od razu ruszyć w plener, by tam szukać przywoływanych przedstawicieli fauny i flory - dodała.

Realizacji inwestycji podjęła się krakowska firma Transtolbud-Piekutowski Sp. z o.o., która otrzyma za nią pięć milionów złotych.

Otwarcie w październiku

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, w sierpniu zamknięty ma być stan surowy budynku. Obiekt ma zacząć działać w październiku.

Projekt Life + jest współfinansowany przez Komisję Europejską i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Program rozpoczął się w 2011 roku i objął szereg działań "miękkich" (takich jak informacja, edukacja i promocja), jak i dużych inwestycji, związanych głównie z ochroną ptaków.

- Stworzenie trzech wysp pływających na podstawie stalowych konstrukcji, trzy barki na Wiśle jako siedliska lęgowe dla ptaków, wyspa na wysokości Golędzinowa (wcześniej było to połączone z lądem usypisko, które odcięliśmy), ławice piaszczyste poniżej Golędzinowa, ścieżka turystyczna od plaży Żoliborz do mostu Grota, cztery parkingi, oznakowanie szlaków - wyliczała kierowniczka projektu.

Zobacz w jakim miejscu powstanie pawilon:

Pawilon stanie na Golędzinowie Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

kw/b