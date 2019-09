Informacje

Wiceprezydent przyleci do Warszawy fot. Dafne Perez/PAP/EPA / Urząd miasta



Do stolicy zamiast prezydenta USA Donalda Trumpa przyjeżdża jego zastępca - Mike Pence. Będą zamykane niektóre ulice oraz wprowadzone zostaną zmiany w parkowaniu.

"Szczególne wymogi bezpieczeństwa towarzyszące tej wizycie, a także zmiany związane z organizacją uroczystości 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej będą szczególnie widoczne na drogach" - podał urząd miasta.

Choć prezydent USA Donald Trump przełożył wizytę, to w Warszawie 1 września ma się pojawić Mike Pence wraz z małżonką. Mają zostać w stolicy do 2 września.

Ze zmianami muszą liczyć się kierowcy, piesi i rowerzyści.

Jak informuje ratusz, w czasie wizyty, kierowcy nie będą mogli zostawić samochodów w miejscach, gdzie będzie przejeżdżała kolumna z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych oraz w odległości 50 metrów od ulic poprzecznych.

"Wprowadzone zostaną zakazy zatrzymywania się wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela. Zakazy będą dotyczyły także wyznaczonych miejsc postojowych, zatok i chodników. Ponadto z ulic tych zniknie łącznie ponad 1000 koszy na śmieci" – podaje w komunikacie ratusz.

Ulice, którymi mają poruszać się delegacje, a także drogi krzyżujące się z nimi, będą zamykane już na półtorej godziny przed planowanym przejazdem. Wszystkie te zmiany będą utrudniały poruszanie się po Ochocie i Śródmieściu.

Kierowcy nie pojadą ulicami w rejonie placu Piłsudskiego i Starego Miasta. Dodatkowo na niektórych ulicach w rejonie Starego Miasta zostanie wprowadzony zakaz wjazdu samochodów ciężarowych.

Ograniczenia dotkną także pieszych. Niedostępne będą place: Piłsudskiego, Teatralny i Zamkowy. Wygrodzone zostaną także obszary w rejonie hoteli.

Droga z Lotniska Chopina, czyli ulice Żwirki i Wigury, Raszyńska i Jerozolimskie, nie będzie zamknięta dla ruchu, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w czasie przejazdu kolumn z gośćmi.

Śródmieście - zmiany w ruchu i parkowaniu fot. UM

Utrudnienia w rejonie placu Piłsudskiego:

Od piątku od godziny 22.00 do niedzieli do północy wyłączone z parkowania będą ulice:

Wierzbowa, Skwer Książąt Czartoryskich od Senatorskiej do Ambasady Królestwa Belgii, Canaletta, Niecała, Fredry (włącznie z parkingiem znajdującym się na końcu ulicy przy Ogrodzie Saskim), plac Teatralny (wraz z parkingiem przed Teatrem Wielkim Operą Narodową), plac Piłsudskiego (wraz z parkingiem przed Hotelem Europejskim), plac Małachowskiego, Mazowiecka, Traugutta, pasaż Niżyńskiego, Czackiego, Trębacka, Kozia (droga wewnętrzna łącząca ulicę Focha z Wierzbową, Focha, Moliera, Nowy Przejazd.

Od piątku od godziny 22 do poniedziałku do godziny 20 wyłączone z parkowania będą ulice:

Królewska (od ulicy Krakowskie Przedmieście do Marszałkowskiej), Krakowskie Przedmieście (od Królewskiej do Miodowej), Miodowa (od Krakowskie Przedmieście do ul. Senatorskiej, Tokarzewskiego-Karaszewicza (wraz z parkingiem przed gmachem Dowództwa Garnizonu Warszawa), Ossolińskich.

Od soboty od godziny 22 do niedzieli do północy wyłączone z parkowania będą ulice:

Senatorska (od Wierzbowej do Nowy Przejazd), Wierzbowa, plac Piłsudskiego, Focha, Moliera, Królewska (od placu S. Małachowskiego do Krakowskie Przedmieście), pasaż Niżyńskiego (od Traugutta do Królewskiej), plac Małachowskiego, Tokarzewskiego-Karaszewicza, Trębacka, Ossolińskich (zostanie utrzymany wjazd do parkingu podziemnego hotelu od ulicy Krakowskie Przedmieście).

Plac Piłsudskiego - zmiany w ruchu i parkowaniufot. UM



Ponadto – jak podaje ratusz - od godziny 22.00 w sobotę do północy w niedzielę ograniczone będzie poruszanie się samochodów ciężarowych na Senatorskiej oraz na obszarze ograniczonym ulicami: Marszałkowska, Królewska, plac Małachowskiego, Mazowiecka, Traugutta, Czackiego, pasaż Niżyńskiego, plac Piłsudskiego, Focha, Moliera, Wierzbowa.

Wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy na całej długości pasażu Niżyńskiego oraz ulic Canaletta i Koziej. Dodatkowo – w niedzielę - przez cały dzień piesi nie skorzystają z placu Piłsudskiego oraz placu Teatralnego.

Utrudnienia w rejonie placu Zamkowego

Jeżeli chodzi o plac Zamkowy, od piątku od godziny 22 do niedzieli do północy wyłączone z parkowania są ulice:

plac Zamkowy (wraz z Dziedzińcem Trójkątnym), Senatorska, Podwale, Nowomiejska, Freta (od Nowomiejskiej do Długiej), Długa (od Miodowej do Freta), Miodowa (od Senatorskiej do Długiej), Kilińskiego, Kapitulna, Piekarska, Zapiecek, Wąski Dunaj (od Podwale do Piwnej), Piwna, Świętojańska (od Zamkowego do Zapiecek), Dziekania, Kanonia, Jezuicka, Celna, Brzozowa, Mostowa, Boleść, Grodzka, Nowy Zjazd, Bugaj, Wybrzeże Gdańskie (po stronie zachodniej od ulicy Boleść do Grodzkiej), parking pod „Solidarności” pomiędzy Grodzką a Nowy Zjazd, estakady zjazdowe i wjazdowe z i na most Śląsko-Dąbrowski, parking przy budynku Mazowieckiego Centrum Stomatologii.

Z kolei od soboty, od godziny 22 do poniedziałku do godziny 20.00 samochodów nie zostawimy: Karowa (od Krakowskiego Przedmieścia do Browarnej), parking przed kościołem pw. Wniebowzięcia NMP i Świętego Józefa (przy ul. Krakowskie Przedmieście między Pałacem Prezydenckim a skwerem Adama Mickiewicza), Krakowskie Przedmieście (od parkingu przed kościołem pw. Wniebowzięcia NMP i Świętego Józefa do budynku Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", Bednarska.

W tym czasie na ulicy Bednarskiej zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy.

Od soboty od godziny 22.00 do niedzieli do północy wyłączone z ruchu są ulice: plac Zamkowy (wraz z tak zwanym Dziedzińcem Trójkątnym, Podwale, Kilińskiego, Kapitulna, Bugaj.

Jak zastrzegają urzędnicy, policja może zdecydować o zamknięciu mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Zabronione będzie też poruszanie się samochodów ciężarowych na obszarze ograniczonym ulicami: Krakowskie Przedmieście, Miodowa, Freta, Mostowa, Bugaj, Grodzka, al. "Solidarności", Długa.

Na całej długości Kilińskiego, Podwala oraz Senatorskiej od Miodowej do Podwala zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy. Ponadto 1 września przez cały dzień wyłączone z ruchu pieszego będą plac Zamkowy oraz tzw. Dziedziniec Trójkątny.

Stare Miasto - zmiany w ruchu i parkowaniu fot. UM

Utrudnienia w rejonie hoteli

Obostrzenia zostaną również wprowadzone w rejonie hoteli.

Już od piątku, od godziny 16.00 do poniedziałku do godziny 20.00 samochodu nie zostawimy: Jerozolimskie (od Chałubińskiego do Emilii Plater), Emilii Plater (od Jerozolimskich do Nowogrodzkiej), Nowogrodzka (od Emilii Plater do Chałubińskiego), Chałubińskiego (od Nowogrodzkiej do Jerozolimskich), parking przy skrzyżowaniu ulic Emilii Plater i Nowogrodzkiej, parking przy hotelu od strony Nowogrodzkiej, parking pod wiaduktem Chałubińskiego.

Dwie godziny później zamknięta dla samochodów zostanie ulica Emilii Plater – od Jerozolimskich do Nowogrodzkiej.

Ponadto od godziny 18.00 ograniczone będzie poruszanie się samochodów ciężarowych na ulicach: Nowogrodzkiej od Pankiewicza do Chałubińskiego, Emilii Plater od Wspólnej do ul. Nowogrodzkiej.

Trakt Królewski - zmiany w ruchu i parkowaniu fot. UM

Od piątku od godziny 10.00 do niedzieli do godziny 22.00 wyłączone z parkowania są ulice: Emilii Plater od Śliskiej do Siennej (strona zachodnia), Śliska od Emilii Plater do Sosnowej, Sosnowa od Śliskiej do Siennej, Sienna od Sosnowej do Emilii Plater.

Od soboty od godziny 8.00 do niedzieli do północy wyłączone z ruchu kołowego będzie Emilii Plater po stronie zachodniej od Pańskiej do Złotej oraz po stronie wschodniej od Jerozolimskich do Świętokrzyskiej.

Ponadto od 31 sierpnia od godziny 8.00 do 1 września do północy zakazane zostanie poruszanie się samochodów ciężarowych na ulicach: Emilii Plater, Śliska, Sienna.

Na Pańskiej zostaną wprowadzone dwa kierunki ruchu (bez możliwości wyjazdu na Emilii Plater). Ograniczony zostanie także ruch pieszych w rejonie hotelu.

Od piątku od godziny 10.00 do niedzieli do północy wyłączone z parkowania są ulice: Belwederska od drogi wewnętrznej przy Hotelu Regent Warsaw do ul. Spacerowej, Spacerowa (strona wschodnia) od Belwederskiej do drogi wewnętrznej przy hotelu.

Od soboty od godziny 22.00 do poniedziałku do godziny 20.00 wyłączone z parkowania są ulice: Belwederska od Bagateli do ul. Spacerowej, skwer Giedroycia, Bagatela od Ujazdowskich do Flory.

Ponadto od soboty od godz. 8.00 do niedzieli do północy wyłączone z ruchu zostały drogi rowerowe: wzdłuż Belwederskiej od drogi wjazdowej do Hotelu Regent Warsaw do Spacerowej, wzdłuż Spacerowej od Belwederskiej do wjazdu do hotelu.

Ograniczony zostanie także ruch pieszych w rejonie hotelu.

Lotnisko Chopina i trasa do centrum

Od piątku od godz. 20.00 do poniedziałku do północy wyłączone z parkowania (dotyczy także wyznaczonych miejsc parkingowych, zatok oraz chodnika) są ulice: Żwirki i Wigury, Krzyckiego, Raszyńska, plac Zawiszy, Jerozolimskie od Raszyńskiej do mostu Józefa Poniatowskiego, Marszałkowska od Jerozolimskich do Senatorskiej, Nowy Świat od ronda Ch. de Gaulle’a do placu Trzech Krzyży, plac Trzech Krzyży, Aleje Ujazdowskie, plac Na Rozdrożu.

Od piątku od godziny 20.00 do poniedziałku do północy wyłączone z parkowania (dotyczy także wyznaczonych miejsc parkingowych, zatok oraz chodnika) są ulice: aleja 3 Maja oraz parkingi na alei 3 Maja pod mostem Józefa Poniatowskiego, estakady wjazdowe oraz zjazdowe na i z mostu Józefa Poniatowskiego oraz Wisłostrady, Wybrzeże Kościuszkowskie od mostu Józefa Poniatowskiego do mostu Śląsko-Dąbrowskiego, a także powierzchnie pod mostem Józefa Poniatowskiego.

