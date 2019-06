Informacje

Wypadek na Wisłostardzie Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Na Wisłostradzie kierowca samochodu osobowego zderzył się z motocyklistą. Kierujący jednośladem został ranny. Są duże utrudnienia w kierunku Mokotowa.



Jak podaje Magdalena Bieniak z Komendy Stołecznej Policji, w zdarzeniu wzięły udział dwa auta osobowe i motocykl. - Motocyklista pojechał do szpitala. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi - informuje policjantka.

Przejezdny tylko jeden pas

Z kolei Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl przekazuje, że do kolizji doszło na wysokości Cytadeli, a pojazdy jechały w stronę Mokotowa. - Są duże utrudnienia. Do dyspozycji kierowców jest tylko jeden - prawy pas ruchu. Korek sięga za most Grota-Roweckiego - ostrzega Węgrzynowicz.

Około godziny 9 długość korka wynosiła dwa i pół kilometra.

Motocykl leży na środkowym pasie, a na lewym znajdują się dwa pojazdy: toyota i opel. - Miejsce wypadku zabezpiecza radiowóz, ale funkcjonariusze czekają na przyjazd ekipy wypadkowej. Dopiero, kiedy drogówka przeprowadzi swoje działania, pojazdy będą mogły zostać usunięte na bok - relacjonuje reporter.

1/4 Wypadek na Wisłostradzie fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 2/4 Wypadek na Wisłostradzie fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 3/4 Wypadek na Wisłostradzie fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 4/4 Wypadek na Wisłostradzie fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl







Podziel się: Bądź na bieżąco:







ab/b